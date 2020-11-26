Toroslar'da kış şartlarında bal sağımı - Son Dakika

MERSİN'de keçiboynuzu çiçeğinden elde edilen organik bal sağımı başladı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin, özellikle koronavirüs salgını döneminde rağbet gösterdiği keçiboynuzu balı üreticilerinin, talebe yetişemediği bildirildi. Mersin Arı Üreticileri Birliği Başkanı Adem Kurt, ülkenin birçok bölgesinde kış şartları nedeniyle bal üretiminin durmasına rağmen, Mersin'de yaklaşık 4 bin üyeyle bal sağımına devam ettiklerini kaydetti.

Silifke ilçesine bağlı Hasanaliler Mahallesi'nde arıcıların, keçiboynuzu çiçeğinden elde edilen organik bal sağımı başladı. Kasım ayı başında çiçek açmaya başlayan keçiboynuzu ağaçlarından, aralık ayına kadar üretimi devam eden keçiboynuzu balı, salgın döneminde bağışıklığı güçlendirmesiyle öne çıkıyor. Türkiye'nin birçok yerinde kış şartlarının yaşandığını, buna rağmen Mersin'de keçiboynuzu balı hasadıyla üretime devam ettiklerini kaydeden Mersin Arı Üreticileri Birliği Başkanı Adem Kurt, yaklaşık 4 bin üyeyle bal sağımına devam ettiklerini belirtti. Keçiboynuzu balının, akciğere iyi geldiği ve sperm kalitesini artırıcı özelliği bulunduğu için tercih edildiğini söyleyen üretici Celal Çay ise, "Mersin, arıcılık için çok uygun bir bölge. Anadolu'nun birçok bölgesinde arıların uyku dönemine girmesine rağmen, Mersin'de arılar Kasım ayına kadar bal getiriyor. Biz de organik arıcılık işletmemizde baş sağımı yapıyoruz. Keçiboynuzu balı bölgemizde biliniyor ve ülke genelinde de yeni yeni keşfedilmeye başladı. Keçiboynuzu balımız rağbet görüyor" diye konuştu.Tamamen organik ve sertifikalı üretim yaptıklarını ve ürün çeşitlerinin arttığını kaydeden Çay, "Keçiboynuzu balının yanı sıra narenciye balı, kekik balı, lavanta ve sandal balı da üretiyoruz. Tüketicilerin bağışıklık sistemini güçlendirmek için tükettiği keçiboynuzu balının sağımı da devam ediyor. Keçiboynuzu balına talebi zaman zaman karşılayamasak da üretime devam ediyoruz" dedi.