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Toroslar'da Köylerarası Futbol Turnuvası başladı

1 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi tarafından bu yıl 12.'si düzenlenen 'Gençlik Kupası Köyler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası'nın' açılış maçı, Arpaçsakarlar ile Akdam mahalleleri arasında yapıldı.

Toroslar'da Köylerarası Futbol Turnuvası başladı, System.String[]
Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi tarafından bu yıl 12.'si düzenlenen 'Gençlik Kupası Köyler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası'nın' açılış maçı, Arpaçsakarlar ile Akdam mahalleleri arasında yapıldı.

Takımların kıyasıya mücadele ettiği maça, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katılım gösterdi. Arpaçsakarlar Mahalle takımının 4-0 galip geldiği maçta Akdam Mahallesi'nin teknik direktörünün kadın olması da takdir topladı. Tatlı bir rekabetin hakim olduğu maçta takım oyuncuları seremoniye Mustafa Kemal Atatürk'ün spor üzerine söylemiş olduğu 'Spor, Bir Milletin Gençlerinin O Ülkeyi Ayakta Tutmasını Sağlar" sözü ve 'Babalar Günü Kutlu Olsun' yazılı pankartlar açarak çıktı. Turnuvada önemli olanın kazanmak değil maçların dostluk çerçevesinde oynanması olduğunu ifade eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Düzenlediğimiz futbol turnuvamız ile gençlere sporu sevdirmenin yanı sıra kentimiz genelinde bulunan mahalleler arasında iletişimi güçlendirmeyi, aynı zamanda birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmeyi amaçladık" dedi.

Sporseverler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda final yapacak olan turnuva ile ilgili puan durumu, istatistik tablosu ve maç sonuçlarını Toroslar Belediyesi'nin toroslar-bld.gov.tr internet adresinde bulunan 'duyurular' kısmından öğrenebilir. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:58 Kaynak: İHA
Mersin, Arpaçsakarlar, Futbol, Toroslar
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