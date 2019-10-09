Son Dakika Haberleri: Toroslar'da Kurumlar Arası Futbol Turnuvası heyecanı başlıyor
Son Dakika Spor Toroslar'da Kurumlar Arası Futbol Turnuvası heyecanı başlıyor

Toroslar'da Kurumlar Arası Futbol Turnuvası heyecanı başlıyor

1 saat önce

Toroslar Belediyesi'nin bu yıl 13'üncüsünü düzenleyeceği 'Kurtuluş Kupası Resmi Kurumlar Arası Geleneksel Futbol Turnuvası' 29 Ekim'de başlıyor.

Toroslar'da Kurumlar Arası Futbol Turnuvası heyecanı başlıyor, System.String[]

Toroslar Belediyesi'nin bu yıl 13'üncüsünü düzenleyeceği 'Kurtuluş Kupası Resmi Kurumlar Arası Geleneksel Futbol Turnuvası' 29 Ekim'de başlıyor.


Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 16 Ekim Çarşamba günü Yunus Emre Kültür Merkezi nikah salonunda kura çekiminin yapılacağı turnuvaya katılmak isteyen kurumların, en geç 11 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar evraklarını belediyeye teslim etmeleri gerekiyor.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında başlatacakları ve 3 Ocak Mersin'in kurtuluş gününde finalini oynatacakları turnuva ile ilgili değerlendirmede bulundu. Sporun birleştirici gücüne dikkat çeken Yılmaz, "Spor, kardeşlik ve dostluktur. Kurumlar arasındaki diyaloğu daha da güçlendirmeyi hedefleyen bu turnuvamız da bu amacı taşımaktadır. Kentimizdeki tüm kurumların bu turnuvada yer almalarını temenni ediyoruz" dedi. - MERSİN

Toroslar, Çarşamba, 29 Ekim, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:58 Kaynak: İHA
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