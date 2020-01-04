Toroslar'da, Mersin'in destansı mücadelesi anlatıldı - Son Dakika
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Toroslar'da, Mersin'in destansı mücadelesi anlatıldı

6 saat önce

Toroslar Belediyesi, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, 'Milli Mücadele Döneminde Mersin' konulu konferans düzenlendi.

Toroslar'da, Mersin'in destansı mücadelesi anlatıldı, System.String[]

Toroslar Belediyesi, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, 'Milli Mücadele Döneminde Mersin' konulu konferans düzenlendi.


Araştırmacı, Yazar Hayati Tek'in konuşmacı olarak katıldığı konferansta, Mersin'in kurtuluş mücadelesinde yaşanan bilinmeyenleri anlatıldı.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın da katıldığı konferansta, Araştırmacı, Yazar Tek, tarihteki kahramanlar, Mersin'de kurulan cemiyetler, işgal yıllarında Mersin'in idari yapısına ilişkin bilgiler verdi. Mersin'in, kahramanlar bakımından önemli bir şehir olduğunu belirten Tek, Arslanköylüler ve Yörüklerin milli mücadeledeki başarılarına dikkat çekti. Tek, "Tarih önemlidir. Geçmiş, başarılarla övünmek için değil geçmişten ders alıp geleceği daha sağlam temeller üzerine kurabilmek için önemlidir" dedi.


Tek, böyle anlamlı bir günde Toroslar'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, düzenledikleri etkinliklerde tarih şuuru ve milli değerlerin yansıtılmasına olanak sağlayan Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. Başkan Yılmaz da Hayati Tek'i Toroslar'da ağırlamaktan onur duyduklarını vurgulayarak, kendisine bir teşekkür plaketi takdim etti.


"Bugün bize düşen tarihimizi rehber ve kurtarıcı bilmektir"


Başkan Yılmaz, yaptığı konuşmada, "3 Ocak etkinliklerimiz kapsamında bizimle olan Araştırmacı-Yazar Hayati Tek'e teşekkür ederiz. Mersin'in kurtuluş mücadelesini bize küçük hikayelerle anlattı. O duyguyu hep birlikte yaşadık. Atalarımızın, dedelerimizin hangi şartlarda savaştığını ve neler yaptığını kendisinden dinlemek ayrıca anlamlı oldu. Tarihte kronoloji önemli. Sebep-sonuç ilişkisiyle tarihi olayları anlamanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bugün bize düşen tarihimizi rehber ve kurtarıcı bilmektir. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi. - MERSİN

Hayati Tek, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:50 Kaynak: İHA
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