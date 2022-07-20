Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlarda ağaç budama, çim biçme ve sulama işlemi yaptı.

Kaynak: AA

Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Toroslar'da mesire alanları ve parklarda yenileme çalışması yapıldı - Son Dakika

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