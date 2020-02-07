Toroslar'da metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika

Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan ve tehlike arz eden metruk binalar belediye ekiplerince yıkılıyor.

Toroslar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Arpaçsakarlar Mahallesinde bazı terk edilmiş yapıların yıkımını bina sahiplerinin onayı doğrultusunda iş makinesiyle gerçekleştirdi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaptığı açıklamada emniyet ve sağlık açısından da risk oluşturan metruk binaları yıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Afşın, hem kötü görüntüyü ortadan kaldırmak hem de vatandaşların huzurunun bozulmasını engellemek amacıyla metruk binaları yıkmaya devam edeceklerini kaydetti.