Son Dakika Haberleri: Toroslar'da MHP'li Yılmaz, Mazbatasını Aldı

Toroslar'da MHP'li Yılmaz, Mazbatasını Aldı

14 dakika önce

Mersin'de, Toroslar Belediye Başkanı seçilen MHP'li Atsız Afşin Yılmaz, mazbatasını aldı.

Toroslar'da MHP'li Yılmaz, Mazbatasını Aldı, System.String[]
Mersin'de, Toroslar Belediye Başkanı seçilen MHP'li Atsız Afşin Yılmaz, mazbatasını aldı.

Yılmaz, Mersin Adliyesi'nde düzenlenen törende, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nuh Güler'den aldı. Yılmaz, seçimlerdeki çalışmaları dolayısıyla Güler'e teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Burada bir konuşma yapan Yılmaz, destekleri için vatandaşlara teşekkür etti.

Yılmaz, kendisine verilen mazbatayı başkan olarak görevlendirildiğinin belgesi olarak nitelendirerek, "İnşallah bu dönemde başarılı çalışmalar yapacağız. Herkesin belediye başkanı olacağız. Her kesimden her vatandaşımızın sorumluluğunu üzerimizde duyuyoruz. Bu görevimizi layıkıyla yerine getireceğiz." diye konuştu.

Cumhur İttifakı ruhuyla çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Yılmaz, güzel hizmetler sunacaklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:34 Kaynak: AA

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