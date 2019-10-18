Son Dakika Haberleri: Toroslar'da mutlu toplum olmanın formülü konuşuldu
Son Dakika Güncel Toroslar'da mutlu toplum olmanın formülü konuşuldu

Toroslar'da mutlu toplum olmanın formülü konuşuldu

2 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi ve Yenişehir Lions Kulübü işbirliğiyle 'mutlu çocuk, mutlu aile, mutlu toplum' temalı konferans düzenlendi.

Toroslar'da mutlu toplum olmanın formülü konuşuldu, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi ve Yenişehir Lions Kulübü işbirliğiyle 'mutlu çocuk, mutlu aile, mutlu toplum' temalı konferans düzenlendi.


Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Yenişehir Lions Kulubü 2019-2020 dönem Başkanı Fırat Pak, Yönetim Kurulu üyeleri ve eski dönem başkanları, Toroslar Kent Konseyi Başkanı Ümit Erşan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, TORTEK kursiyerleri, eğitmenler, öğrenciler ile davetliler katıldı. Mersin Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı Öğretim üyesi Dr. Nurcan Çiçek, avukat Nazlı Karapınar, ebeveyn ve öğrenci Koçu Seda İlgi tarafından verilen konferansta, çocuk hakları, kadına şiddet, erken evlilikler, mutlu aile ve toplum olmanın formülü konuşuldu. Açılış konuşmasını yapan Başkan Fırat Pak, Başkan Yılmaz'a sosyal projelere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.


Toroslar Belediyesi olarak en önem verdikleri konuların başında 'mutlu ailelerin' geldiğine dikkat çeken Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise yaz boyunca düzenledikleri mahalle şenliklerinde "mutlu aile Toroslar" vurgusu yaptıklarını söyledi. Ailedeki sevgi ve güven ortamının mutlu bireylerin yetişmesi açısından da önemli olduğuna dikkat çeken Atsız, "Sağlıklı birey, mutlu aile ve huzurlu toplum bir bütündür. ve biri mutlu olmadan diğerleri olmuyor. Hayatta karşılaştığınız tüm güçlükleri yenmek için mutlu aile ortamı her yaştan insan için önemli. Biz de sosyal belediyecilik anlayışımız gereği bu konu üzerinde duruyoruz. Yenişehir Lions Kulübü ile bu etkinliği gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyduk. Toroslar, 300 bin kişilik kocaman bir aile. Her biriniz bizim için önemlisiniz. Sizlere hizmet etmenin heyecanını yaşıyoruz. İnşallah bu etkinliklerimiz devam edecek. Kederlerimizi, sorunlarımızı aşmamızda en önemli yapı taşı olan ailelerimizin değerini anlamak ve toplumda huzuru sağlamak adına düzenlediğimiz bu etkinliğin amacına ulaşmasını umuyor, hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum" diye konuştu.


Açılış konuşmalarından sonra konferans verildi. Konferansın sonunda Yılmaz, konuşmacılara teşekkür plaketi verdi. - MERSİN

Yenişehir, Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:53 Kaynak: İHA
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