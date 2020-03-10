Toroslar'da öğrencilere 'sıfır atık' anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toroslar'da öğrencilere 'sıfır atık' anlatıldı - Son Dakika

Toroslar'da öğrencilere 'sıfır atık' anlatıldı

6 saat önce

Toroslar Belediyesi, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında öğrencilere farkındalık eğitimleri veriyor.

Toroslar'da öğrencilere 'sıfır atık' anlatıldı, System.String[]

Toroslar Belediyesi, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında öğrencilere farkındalık eğitimleri veriyor.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlatmış olduğu 'Sıfır Atık Projesi' ile ilçe genelinde geri dönüşüm çalışmalarını sistemli bir şekilde yürüten Toroslar Belediyesi, bu kapsamda projenin uygulanmasına yönelik eğitim seminerlerini okullarda sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere atıkların ne olduğu, türleri ve ambalaj atıkları hakkında bilgiler verildi ve geri dönüşümün ülke ekonomisine kazandırılmasının önemi anlatıldı.


Atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak, atıkların azaltılması ve kaynağında ayrı biriktirilmesi, taşınması ve işlem süreçlerinin hepsini içine alan interaktif sunum, öğrencilerin yoğun ilgisini gördü.


"Doğa, gelecek nesillere devredilecek emanettir"


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sıfır atığın çok yönlü bir konu olduğunu belirterek, "Toplumun bu konuya duyarlı olması geleceğimiz açısından oldukça önemli. Çevre konusundaki bu eğitim çalışmaları ile öğrencilerimize geri dönüşümün ve doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasının önemini anlatıyoruz. Onların bu konuda alışkanlık kazanmalarını istiyoruz. Çevrenin ve doğanın bize emanet olduğu bilinciyle hareket ederek, yarınlara daha temiz ve sağlıklı bir dünya bırakmak için çalışıyoruz" dedi. - MERSİN

Anadolu Lisesi, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi
Fas'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu

Son Dakika Haberleri
20:35 İsrail uçuşlarına korona virüs düzenlemesi
20:35 DÜZCE İki katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
20:30 Hastaların kolundaki damar tıkanıklığı anjiyografiyle tedavi ediliyor
20:25 Heyetler arası toplantı başladı
20:24 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:39:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toroslar'da öğrencilere 'sıfır atık' anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]