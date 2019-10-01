Toroslar'da okul kantinlerine denetim

Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki okul kantinleri denetlendi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri okul kantinlerinde yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihlerini, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını ve çalışma ruhsatlarını kontrol etti.

Kurallara uymayan işletmeciler hakkında tutanak tutuldu, uyarıda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda yiyecek ve içecek tüketmelerini sağlamak amacında olduklarını belirtti.

Denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini aktaran Yılmaz, işletmecilerin de hijyen konusunda daha hassas olması gerektiğini kaydetti.