Son Dakika Haberleri: Toroslar'da okul kantinlerine denetim
Son Dakika Güncel Haber

Toroslar'da okul kantinlerine denetim

1 saat önce

Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki okul kantinleri denetlendi.

Toroslar'da okul kantinlerine denetim, System.String[]

Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki okul kantinleri denetlendi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri okul kantinlerinde yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihlerini, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını ve çalışma ruhsatlarını kontrol etti.

Kurallara uymayan işletmeciler hakkında tutanak tutuldu, uyarıda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda yiyecek ve içecek tüketmelerini sağlamak amacında olduklarını belirtti.

Denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini aktaran Yılmaz, işletmecilerin de hijyen konusunda daha hassas olması gerektiğini kaydetti.

Toroslar, Zabıta, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan İmamoğlu'na toplanma alanı yanıtı: 2 bin 864 alan belirlenmiş durumda
Dilencinin üzerinden 8 bin lira çıktı 13 yıldır kayıp dedesinin, gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi, polis kazı başlattı Depremin ardından hasar ihbarlarının sayısı 2000'i aştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 14:38:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toroslar'da okul kantinlerine denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]