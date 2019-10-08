Son Dakika Haberleri: Toroslar'da okullarda bakım çalışmaları sürüyor
Son Dakika Güncel Toroslar'da okullarda bakım çalışmaları sürüyor

Toroslar'da okullarda bakım çalışmaları sürüyor

28 dakika önce

Toroslar Belediyesi, ilçedeki eğitim kurumlarına yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Toroslar'da okullarda bakım çalışmaları sürüyor, System.String[]

Toroslar Belediyesi, ilçedeki eğitim kurumlarına yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.


Belediye Fen İşleri, Temizlik ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında, okullarda bahçe bakımı, bank tamiratı ve ağaç budamasının yanı sıra belli bir program dahilinde dış cephe boyaması da gerçekleştiriliyor.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, eğitim kurumlarında sorumluluk bilinciyle çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "Öğrencilerimizin sağlıklı, modern ve bakımlı ortamlarda eğitim almalarına önem veriyoruz. Okullarımızdaki eksiklikleri imkanlarımız ölçüsünde tamamlıyoruz. Kış mevsimi öncesi okullarımızda çevre düzenlemeleri yaparak fiziki koşulları daha sağlıklı hale getirdik. Eğitime olan desteklerimiz artarak devam edecek" dedi. - MERSİN

Toroslar, Bahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:03 Kaynak: İHA
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