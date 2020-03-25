Toroslar'da park ve oyun alanları dezenfekte edilerek kullanıma kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toroslar'da park ve oyun alanları dezenfekte edilerek kullanıma kapatıldı - Son Dakika

Toroslar'da park ve oyun alanları dezenfekte edilerek kullanıma kapatıldı

6 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki tüm park ve oyun alanları ile spor aletleri dezenfekte edilerek kullanıma kapatıldı.

Toroslar'da park ve oyun alanları dezenfekte edilerek kullanıma kapatıldı, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki tüm park ve oyun alanları ile spor aletleri dezenfekte edilerek kullanıma kapatıldı.


Korona virüse karşı topyekun bir mücadeleye girdiklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Toplu kullanım alanları çok riskli. Yakın temasla insandan insana buluşan bu virüse karşı ilçemizdeki tüm parklarımızı bu süreci atlatana kadar kullanıma kapattık. Bu zorlu süreçte tek yapmamız gereken hem kendimizin hem de çocuklarımızın sağlığı için evde kalmak. Sağlınız bizim için önemli. Zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım, kurallara uyalım" dedi.


Salgınla mücadeleyi istikrarlı ve başarılı bir şekilde yürüttüklerini kaydeden Yılmaz, "Korona virüs ülke genelinde tehdit oluşturmaya başladığı andan itibaren tedbirlerimizi aldık. Bu kapsamda vatandaşlarımızın yoğunlukla kullandığı alanlardan olan tüm kamu binalarını, sağlık merkezlerini, otobüs duraklarını, banka ATM'lerini ve yolcu minibüslerini sürekli ilaçlayarak dezenfekte ediyoruz. Belediye olarak hem bizim aldığımız önlemler hem de vatandaşlarımızın bireysel olarak hijyen kurallarına daha çok özen göstermeleri ile sağlığımızı tehdit eden bu virüsün yayılmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:08 Kaynak: İHA

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