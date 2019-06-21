Son Dakika Haberleri: Toroslar'da Renkli Adalar Projesiyle binaların dış cepheleri boyanıyor
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Toroslar'da Renkli Adalar Projesiyle binaların dış cepheleri boyanıyor

55 dakika önce

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi tarafından, Renkli Adalar Projesi kapsamında toplu konut alanlarındaki binaların dış cepheleri ücretsiz boyanıyor.

Toroslar'da Renkli Adalar Projesiyle binaların dış cepheleri boyanıyor, System.String[]
Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi tarafından, Renkli Adalar Projesi kapsamında toplu konut alanlarındaki binaların dış cepheleri ücretsiz boyanıyor.

"Boyası sizden, işçilik bizden" sloganıyla gerçekleştirilen proje, toplu konut alanları olan Güneykent, Akbelen ve Halkkent mahallelerinde tüm hızıyla devam ediyor. Zamanla kötü bir görünüm kazanan evlerin dış cephelerinde yapılan boyama çalışmaları vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topluyor. Torosların daha güzel ve temiz bir ilçe olması amacıyla çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, "Bina yönetiminin belediyemize başvurduğu dilekçe doğrultusunda boyama çalışmalarını yapıyoruz. Malzeme temininin vatandaş, işçiliğinin ise Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen dış cephe boyama çalışması sayesinde, ilçemizin çehresi değişiyor" dedi.

Projenin devam etmesiyle mahallelerinin yeni bir görünüme kavuştuğunu söyleyen vatandaşlar da Başkan Yılmaz'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:03 Kaynak: İHA
Mersin, Adalar, Toroslar, Güncel
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