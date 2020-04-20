Toroslar'da sokaklar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Toroslar Belediyesi, korona virüse (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçe genelindeki tüm sokakları yıkayarak dezenfekte ediyor.



Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüse karşı alınan tedbirler, büyük bir özveriyle sürüyor. Belediye ekipleri, dezenfeksiyon aracı ile ilçedeki her mahalleyi sokak sokak yıkayarak, steril hale getiriyor. Halk sağlığının ön planda tutulduğu çalışmalar belli bir program dahilinde devam ederken, bu kapsamda da Zeki Ayan ve Halkkent Mahallelerindeki sokaklar çamaşır suyu ve izopropil alkol içeren yüzey dezenfektanı ile yıkandı.



"Biz sizin için dışarıdayız, siz sağlığınız için evde kalın"



"Hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Toroslarımızın dört bir yanında gün boyu dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz" diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediye olarak korona virüs ile mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürdüklerini ve salgının en kısa zamanda bertaraf edileceğine inandıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, "Küresel bir tehdit haline gelen bu pandemi, sadece tek bir kişinin tedbir almasıyla başarabileceği bir süreç değil. Birlikte olursak ve kurallara uyarsak bu işin üstesinden gelebiliriz. Belediye olarak pandemiye karşı aldığımız önlemleri sahada ve kurum içinde tavizsiz uyguluyoruz. Bizler mesai mefhumu gözetmeksizin halkımızın sağlığı ve güvenliği için sahada olmaya devam edeceğiz. Biz sizin için dışarıdayız. Siz de önce kendiniz, sevdikleriniz ve herkes için evde kalın, sağlıkla kalın" diye konuştu. - MERSİN