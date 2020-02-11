Toroslar'da "Sokakta Temizlik Var" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toroslar'da 'Sokakta Temizlik Var' projesi - Son Dakika

Toroslar'da "Sokakta Temizlik Var" projesi

6 saat önce

Toroslar Belediyesince, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapıldı.

Toroslar'da

Toroslar Belediyesince, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri "Sokakta Temizlik Var" projesi kapsamında 10'ar kişilik gruplar halinde mahallerdeki boş arsaların temizliğini yaptı.

Ekipler, kötü koku ve görüntü kirliği yapabilecek olan çöp konteynerlerini de dezenfekte etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Ekiplerimiz mahallelerimizde en ince ayrıntıyı bile atlamadan, özenle temizlik çalışması yapıyor. Vatandaşlarımız da bu çalışmadan memnun. Projemizin en güzel yanı rutin temizlik hizmetlerimizin aksamadan yapılmasıdır." ifadesini kullandı.

Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:48 Kaynak: AA
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