Toroslar'da

Toroslar Belediyesince, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri "Sokakta Temizlik Var" projesi kapsamında 10'ar kişilik gruplar halinde mahallerdeki boş arsaların temizliğini yaptı.

Ekipler, kötü koku ve görüntü kirliği yapabilecek olan çöp konteynerlerini de dezenfekte etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Ekiplerimiz mahallelerimizde en ince ayrıntıyı bile atlamadan, özenle temizlik çalışması yapıyor. Vatandaşlarımız da bu çalışmadan memnun. Projemizin en güzel yanı rutin temizlik hizmetlerimizin aksamadan yapılmasıdır." ifadesini kullandı.