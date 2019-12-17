Toroslar'da 'Sokakta Temizlik Var Projesi' devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toroslar'da 'Sokakta Temizlik Var Projesi' devam ediyor - Son Dakika

Toroslar'da 'Sokakta Temizlik Var Projesi' devam ediyor

6 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin başlattığı 'Sokakta Temizlik Var Projesi' devam ediyor.

Toroslar'da 'Sokakta Temizlik Var Projesi' devam ediyor, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin başlattığı 'Sokakta Temizlik Var Projesi' devam ediyor.


İlçe genelinde yapılan rutin temizlik hizmetleri aksamadan devam ederken, proje kapsamında da her gün iki mahalle 10'ar kişilik ekiple baştan aşağı temizleniyor. Proje çerçevesinde Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak oluşturulan 'şok ekibi' hafta içinde Turunçlu, Korukent, Alsancak, Osmaniye, Çukurova ve Çağdaşkent mahallelerini temizledi. Ekipler, mahallelerde sokakların ve boş arsaların temizliğini yaparken aynı zamanda da kötü koku ve görüntü kirliği yaratmaması amacıyla çöp konteynerlerini de dezenfekte ediyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın daha temiz bir Toroslar ve düzenli bir kent vizyonu oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği proje, belli bir program dahilinde ilerleyerek vatandaşların da beğenisini kazanıyor.


"Yaşam alanlarımızın temiz ve hijyenik olmasına önem veriyoruz" diyen Başkan Yılmaz, "Bu çalışmayı vatandaşlarımız da benimsedi. Ekiplerimiz mahallelerimizde en ince ayrıntıyı bile atlamadan temizlik çalışması yapıyor. Bu projemizin en güzel yanı da rutin temizlik çalışmalarımızın ihmal edilmeden yapılmasıdır. Bu sayede ilçemizde bulunan tüm mahallelerimize eşit ve sürekli temizlik hizmeti vermiş oluyoruz. Çalışmalarımız aynı hızda devam edecek" dedi. - MERSİN

Toroslar, Turunçlu, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
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