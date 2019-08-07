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Toroslar'da "Stratejik Plan Çalışması"

17 dakika önce

Toroslar Belediyesince hazırlanan "Stratejik Plan Çalışması" kapsamında anket çalışması başlatıldı.

Toroslar'da
Toroslar Belediyesince hazırlanan "Stratejik Plan Çalışması" kapsamında anket çalışması başlatıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mevcut durumu iyi analiz etmek ve gelecekle ilgili öngörüleri daha sağlam bir zemine oturtmak amacıyla 2020-2024 dönemi Stratejik Plan Çalışmaları kapsamında hazırlanan anket çalışmasıyla ev hanımından akademisyene, esnaftan sivil toplum kuruluşlarına kadar her yaş ve meslek grubundan vatandaş ilçe için fikirlerini paylaşacak.
Kurumsal ve bireysel olarak hazırlanarak ankete Toroslar Belediyesi resmi sitesinden erişilebilecek. Anket çalışması, 9 Ağustos'ta sona erecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, daha yaşanabilir bir ilçe olma hedefini yakalamaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, Stratejik Plan Çalışmaları'nı çok önemsediklerini kaydetti.
Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:40 Kaynak: AA
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