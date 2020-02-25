Toroslar'da tehlike arz eden metruk bina yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toroslar'da tehlike arz eden metruk bina yıkıldı - Son Dakika

Toroslar'da tehlike arz eden metruk bina yıkıldı

6 saat önce

Toroslar Belediyesince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında bölgede madde bağımlıları tarafından mesken haline gelen metruk binaların yıkıldığı bildirildi.

Toroslar'da tehlike arz eden metruk bina yıkıldı, System.String[]

Toroslar Belediyesince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında bölgede madde bağımlıları tarafından mesken haline gelen metruk binaların yıkıldığı bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Demirtaş Mahallesi'nde atıl halde bulunan bir binanın yıkımını gerçekleştirdi. Mahallede gerekli önlemlerin alınmasının ardından emniyet ekiplerinin nezaretinde yıkılan bina, mahalle sakinlerine rahat nefes aldırdı. Vatandaşlar, yıkımdan duyduğu memnuniyeti dile getirip Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a ve ekibine teşekkür etti.


"İlçemizde huzur ve güvenlik önceliğimiz"


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, huzuru tesis etmenin öncelikleri olduğunu belirterek, "Kent estetiğine uygun olmayan bu binalar, hemşehrilerimizin can güvenliğini tehdit etmesinin yanında alkol, uyuşturucu gibi madde kullanıcılarına fırsat verdiği için de huzursuzluk oluşturmaktadır. Bu tür yapıları yıkarak uyuşturucu kullanımının önüne geçmiş oluyoruz. Ekiplerimizce tespit edilen ve vatandaşlarımızca yapılan talep doğrultusunda metruk binaların yıkımına devam edeceğiz" dedi.


Madde kullanımını önleme noktasında vatandaşlara da büyük görevler düştüğünü kaydeden Yılmaz, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz mahallelerinde bulunan ve madde kullanıcılarının mesken tuttuğu bu tür binaları belediyemize bildirmeleridir" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Fen İşleri Müdürlüğü, Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:07 Kaynak: İHA
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