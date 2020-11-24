Toroslar'da vezneler hafta sonu açık - Son Dakika

Toroslar Belediyesinin, emlak, çevre temizlik vergisi ve ilan, reklam vergisinin ikinci taksit ödemeleri için bu hafta sonu tahsilat veznelerini açık tutacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ÇTV, emlak ve ilan, reklam vergisinin 2020 yılı 2'nci taksit ödemeleri, 30 Kasım Pazartesi günü sona eriyor. Mükellefler, belediye tahsilat veznelerinden, 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında ödemelerini yapabilecek.

Tedbirler sıkı tutuluyor

Toroslar Belediyesi, vatandaşların ödemelerde sıkıntı yaşamamaları ve mağdur olmamaları için tüm tedbirlerini aldı. Vatandaşlar, pandemi sürecinde oluşturulan bariyerli hizmet masalarında işlemlerini güvenle yapıyor. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarının da titizlikle uygulandığı veznelerin yanı sıra ödemeler, 'www.toroslar-bld.gov.tr' internet adresinde bulunan e-belediye sistemi üzerinden de üye olma zorunluluğu olmadan T.C. kimlik numarasını girerek online olarak gerçekleştirilebiliyor. Mükellefler ayrıca belediyenin belirlediği kredi kartlarının taksit imkanından da faydalanıyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, salgın nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçildiğini belirterek, vatandaşlardan ödemelerini son güne bırakmamalarını istedi.

Yılmaz, "Veznelerde yoğunluk oluşmaması için 30 Kasım Pazartesi günü son bulacak emlak, ÇTV ve ilan, reklam vergileri için tahsilat veznelerimizi bu hafta sonu açık bulunduracağız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, ödemelerini zamanında yapmalarıdır" dedi. - MERSİN