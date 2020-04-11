Toroslar'da yaban keçisi popülasyonu artıyor - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğünün fotokapan ve drone kullanarak yaptığı envanter çalışmasında, Toros Dağları'nda yaban keçisi popülasyonun son 9 yılda önemli bir artış gösterdiği tespit edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yörenin doğal hayatının bir plan dahilinde korunması ve gelecek nesillere aktarılması önem taşıyor.

Sahaların korunabilmesi için öncelikle alanın ve içeriğinin tespit edilmesini öngören müdürlük, bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için istihdam, araç ve ekipman parkını genişletti.

Çalışmalar sonucu yaban hayatında önemli yere sahip yaban keçilerinin sayısında önemli oranda artış görüldü.

Normal koruma önlemlerinin yapılması halinde popülasyonun her yıl yüzde 2 kat artış göstermesi öngörüsüne uygun olarak, envanter tespitine göre, 9 yılda yaban keçisi varlığı yaklaşık yüzde 20'nin üzerinde bir artış gösterdi.

Çalışmada müdürlüğün sorumlu olduğu sahada 2010'da 8 bin 247 olan yaban keçisi varlığının 9 yılda yüzde 20'nin üzerinde bir artışla 10 bin 100'e ulaştığı belirlendi.

Envanter tespitinde kullanılan fotokapan ve dronlarla yaban keçileri doğal ortamlarında görüntülendi.

Müdürlük, elde edilen doğa zenginliğin devam etmesi için yasal avcılığın geliştirilmesinden hareketle avcıların bilinçlendirilmesine dönük çalışmalar da sürdürüyor.