Toroslar'da yapılandırma başvuru süresi bir ay uzatıldı - Son Dakika

Toroslar'da yapılandırma başvuru süresi bir ay uzatıldı

30.12.2020 17:00
Toroslar'da yapılandırma başvuru süresi bir ay uzatıldı, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek olan başvuru süresinin bir ay daha uzatıldığını bildirdi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek olan başvuru süresinin bir ay daha uzatıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren karar ile vatandaşlar, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait borçlarını 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılandırabilecek. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi gibi kanun kapsamındaki diğer borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar, bu kanundan yararlanmak için belediyeye müracaat ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Pandemi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulayan Toroslar Belediyesi, oluşturduğu 0850 533 3336 numaralı 'yapılandırma hattı' ile vatandaşların belediyeye gelmeden de işlemelerini kolaylıkla gerçekleştirmesine imkan sağlıyor. Mükellefler, aynı zamanda toroslar-bld.gov.tr adresindeki e-belediye sisteminden de yararlanarak vergi borçlarını yapılandırabiliyor ve ödemelerini online olarak gerçekleştirebiliyor.

Yapılandırılan borçlara, peşin ödemenin yanı sıra 6, 9, 12 ve 18 aya varan eşit taksitlendirme imkanı da sağlanıyor.

"Hemşehrilerimize, yapılandırma işleminde her türlü kolaylığı sağlıyoruz" diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Online işlem yapma imkanının yanında yapılandırma hattı da oluşturduk. Hemşehrilerimiz, yapılandırma ile ilgili yayınlanan kanun kapsamında hem faiz indiriminden hem de taksit imkanından faydalanarak vergi borçlarını ödeyebilir" dedi.

Yapılandırma işlemlerinin son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlardan gerekli hassasiyeti göstermelerini de isteyen Yılmaz, belediyeye gelerek işlem yapan vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarının toplum sağlığı açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekti. - MERSİN

Toroslar'da yapılandırma başvuru süresi bir ay uzatıldı

Cumhurbaşkanı, Toroslar, Aralık, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Toroslar'da yapılandırma başvuru süresi bir ay uzatıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Öğretim görevlisi Aylin Sözer'i vahşice katleden Kemal Ayyıldız tutuklandı DSÖ'den bir korkutan açıklama daha: Aşının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemeyeceğini bilmiyoruz Fenerbahçe Onyekuru için Monaco'yla masaya oturacak Son Dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözü dönmüş saldırgan tıp merkezinde hemşireyi rehin aldı Vatandaş maske takmayanlara isyan etti: Sizde hiç mi Allah korkusu yok? Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi
Son Dakika: İzmir'in Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: İzmir'in Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
16:48
Fenerbahçe, Ahmed Kutucu için görüşmelere başladı Fenerbahçe, Ahmed Kutucu için görüşmelere başladı         
16:31
2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı 2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı         
16:20
Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek         
15:56
Türkiye 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor Türkiye 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor         
15:34
Ciddi bir ameliyat geçirecek olan Seren Serengil, canlı yayında ağlayarak veda konuşması yaptı Ciddi bir ameliyat geçirecek olan Seren Serengil, canlı yayında ağlayarak veda konuşması yaptı         
15:19
Ekonomistler enflasyonun aralık ayında yüzde 1,02 artmasını bekliyor Ekonomistler enflasyonun aralık ayında yüzde 1,02 artmasını bekliyor         
14:55
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş         
12:56
Korku dolu anlar! Belediye başkanı depreme canlı yayında yakalandı Korku dolu anlar! Belediye başkanı depreme canlı yayında yakalandı         
11:35
Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı         
11:26
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 17:05:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Toroslar'da yapılandırma başvuru süresi bir ay uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei