Toroslar'da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Toroslar'da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor - Son Dakika Spor

Toroslar'da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

7 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin ilçede bulanan park ve yeşil alanlara yerleştirdiği spor aletleri genç yaşlı demeden herkesin ilgi odağı oldu.

Toroslar'da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin ilçede bulanan park ve yeşil alanlara yerleştirdiği spor aletleri genç yaşlı demeden herkesin ilgi odağı oldu.


Zeki Ayan Mahallesi'nde bulanan parka gelerek torunuyla beraber spor yapan 71 yaşındaki Emine Koç, "Atsız oğluma ilçedeki yeşil alan ve parklara gösterdiği önem için çok teşekkür ediyorum. Parklarımız çok güzel. Ben 71 yaşındayım, Zeki Ayan Mahallesi'nde yaşıyorum. Mahallemizin parkına her gün spor yapmak için geliyorum" diye konuştu.


80 yaşındaki Osman Kılıç ise parkların temiz ve bakımlı olduğunu belirterek, güzel havalarda buraya gelerek zaman geçirdiğini söyledi.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da vatandaşların günlük yaşamın stresinden uzaklaştırdıklarını ve çocukların güvenli bir şekilde oyun oynayabildiği park ve yeşil alanların bakımına önem verdiklerini vurgulayarak, "Her yaştan vatandaşımızın parklarımıza gelerek zaman geçirmesi de bizler için mutluluk verici. Sporun yaşı yoktur. Sağlıklı yaşam için spor önemli bir koşul. Biz de bu anlayışla parklarımıza spor aletleri yerleştirerek spor yapmak isteyen herkesin kolaylıkla ulaşacağı alanlar sunmak istedik. Bu çalışmalarımızı mevcut parklarımızın yanı sıra ilçemizde yapmayı planladığımız parklarımızda da devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Toroslar, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:21 Kaynak: İHA
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