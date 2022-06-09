Toroslar'da yayla yollarında bakım ve onarım yapıldı - Son Dakika
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Toroslar'da yayla yollarında bakım ve onarım yapıldı

09.06.2022 15:22
Toroslar'da yayla yollarında bakım ve onarım yapıldı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, yüksek kesimlerdeki yayla yollarında bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, yüksek kesimlerdeki yayla yollarında bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri Gözne, Ayvagediği, Buluklu ve Evrenli mahalleleri ile yayla yollarında iş makineleriyle düzenleme çalışması yaptı.

Açıklamada görüşlerine ver verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaz aylarının gelmesiyle yayla yollarının kullanımının arttığını belirterek, vatandaşların bu güzergahlarda sıkıntı yaşamamaları için sistemli bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toroslar'da yayla yollarında bakım ve onarım yapıldı - Son Dakika

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