Toroslar'da yaz dönemi yüzme kursları başlıyor

Toroslar Belediyesi'nin yaz dönemi yüzme kurslarının ilk etabı başlıyor.

Toroslar Belediyesi'nin yaz dönemi yüzme kurslarının ilk etabı başlıyor. Olimpik yüzme havuzunda verilecek eğitimlerin kayıtları başlarken, yüzme kursuna 7-18 yaş arasındaki çocuklar ve gençler katılabilecek.



Toroslar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çukurova Mahallesi'nde 18 bin metrekare alan üzerinde hizmete sunulan Toroslar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzunda, alanında uzman yüzme antrenörleri eşliğinde gerçekleştirilecek temel yüzme eğitimleri, 4'er hafta olacak şekilde 2 etapta gerçekleştirilecek. Kursların ilk etabı ise 25 Haziran Salı günü başlayacak ve eğitimler haftada 4 gün verilecek.



"Yüzme sporunu yaygınlaştıracağız"



Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kurslara ilişkin yaptığı açıklamada, havuz ve çevresinde hijyenik şartlara büyük önem verdiklerini belirterek, Toroslar'da yüzme sporunu yaygınlaştıracaklarını söyledi. Yılmaz; "Çocuklarımızın ve gençlerimizin sportif faaliyetlere katılarak fiziksel performanslarını arttırmak, çeşitli spor dallarında eğitim almalarını sağlamak ve yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla bu kurslarımızı düzenleniyoruz" dedi.



Kurs ücreti 35 TL



Kurslara kayıt yaptırmak isteyenler, belediye hizmet binasındaki veznelere yatıracakları 35 TL ücretin dekontu, kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğrafla birlikte Olimpik Yüzme Havuzu tesisindeki Toroslar Belediyesi Spor İşleri Koordinatörlüğüne başvurularını yapabilecek. Şehit ve gazilerin birinci derece yakınlarına ise kurs ücreti üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacak. Toroslar'da ikamet eden kursiyerler için de servis imkanı sunulacak. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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