Toroslar'da yeni encümen ve komisyon üyeleri seçildi - Son Dakika

Toroslar'da yeni encümen ve komisyon üyeleri seçildi

02.04.2021 17:13
Toroslar'da yeni encümen ve komisyon üyeleri seçildi, System.String[]

Toroslar Belediyesinin Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yapıldı.

Toroslar Belediyesinin Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, meclis katipleri, meclis başkan vekilleri, encümen üyeleri, plan ve bütçe, imar ve bayındırlık, çevre ve sağlık, gençlik ve spor, eğitim, kültür, sanat ve sosyal işler, tarım, orman ve hayvancılık işleri ile kadın erkek eşitliği komisyonlarının yeni üyeleri belirlendi. Yapılan oylama sonucunda meclis katipliğine Ömer Bilgin (asil), Celal Ata (asil), Kazım Şengül (yedek), Cesim Aslan (yedek), meclis birinci başkan vekilliğine Mehmet Şahin, ikinci başkan vekilliğine Mehmet Koç, encümen üyeliğine de Atila Parlak, Kazım Şengül ve Fatma Özer seçildi.

"Daha da güzel hizmetler için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz"

Toplantıda, Toroslar Belediyesinin 2020 mali yılı faaliyet raporu da görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, Toroslar ilçesi, 3'ncü, 4'ncü, 5'nci ve 8'nci etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarına ilişkin tüm komisyonlardan gelen ortak raporlar görüşülerek, komisyonlara 1 ay ek süre verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Bütçeyi doğru ve verimli bir şekilde kullandıklarını belirten Başkan Yılmaz, onaylanan faaliyet raporu için tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, "İlçemizde başarılı ve örnek çalışmalar yaptık. Bunun en önemli nedeni de doğru zamanda ve doğru bir şekilde çalışmamızdır. İnşallah önümüzdeki süreçte daha da güçlenerek daha güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Sağlık Kahramanları Parkımız, sağlık çalışanlarımıza duyduğumuz minnetin bir göstergesi"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, pandemi sürecinde canla başla çalışan ve bu uğurda yaşamını yitiren sağlık çalışanları için yaptıkları Sağlık Kahramanları Parkının sağlık çalışanlarına duydukları minnettin bir göstergesi olduğunu söyledi. Yılmaz, "14 Mart Tıp Bayramında Sağlık Kahramanları Parkımızın açılışını gerçekleştirdik. Tüm sağlık çalışanlarımızın isimlerine özel kaleme aldığımız mektupları göndererek her zaman yanlarında olduğumuzu belirttik. Bu süreçte kentimizde Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden 19 sağlık çalışanımızın aileleriyle bir araya geldik, onların da görüşlerini aldık. Bu çalışmayı çok kısa bir süre içinde tamamladık. Birçok ilimizden, kurum ve kuruluşlardan, şahıslardan teşekkür, tebrik ve takdir aldık. Parkımızın açılışına katılan Valimiz Ali İhsan Su'ya, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine, meclis üyelerimize, sağlık çalışanlarımıza ve ailelerine teşekkür ederiz" diye konuştu.

Mayıs ayında yapılacak meclis toplantı günü ise 4 Mayıs 2021 Salı saat 14.00 olarak belirlendi. - MERSİN

Toroslar'da yeni encümen ve komisyon üyeleri seçildi
Toroslar'da yeni encümen ve komisyon üyeleri seçildi
Toroslar'da yeni encümen ve komisyon üyeleri seçildi

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Nisan, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toroslar'da yeni encümen ve komisyon üyeleri seçildi - Son Dakika


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