Son Dakika Haberleri: Toroslar'da yeni imar yolları açılıyor
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Toroslar'da yeni imar yolları açılıyor

6 saat önce

Toroslar Belediyesi, ilçe merkezi ve merkeze uzak mahalleler arasında alternatif yol güzergahları oluşturmaya devam ediyor.

Toroslar'da yeni imar yolları açılıyor, System.String[]

Toroslar Belediyesi, ilçe merkezi ve merkeze uzak mahalleler arasında alternatif yol güzergahları oluşturmaya devam ediyor.


Belediye Fen işleri Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelinde asfalt serim, kilit parke ve stabilize yol çalışmalarına eş zamanlı olarak yürüttüğü yeni imar yolları ile ulaşım ağı genişliyor. Çevre ve şehircilik planına uygun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Toroslar Belediyesi bu kapsamda yaylalarda yeni yol açım ve Zeki Ayan, Tozkoparan, Sağlık ve Osmaniye mahallelerinde asfalt bakım çalışması yaptı.


'Hizmetlerimizle hayatı kolaylaştırıyoruz"


Yeni yol açım çalışmalarıyla planlı kentleşmenin de yolunun açıldığını kaydeden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Mevcut imar planında var olan yolları açarak vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz" dedi. Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek mahalle muhtarlarıyla koordineli bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Başkan Yılmaz, "Kent trafiğini rahatlatmak ve yeni yerleşim alanlarımızdaki ulaşım sorununu gidermek için yol yapım ve yeni yol açım çalışmalarımıza önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran hizmetleri hayata geçiriyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Tozkoparan, Osmaniye, Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:22 Kaynak: İHA
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