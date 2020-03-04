Toroslar'da yeni yol açma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Toroslar'da yeni yol açma çalışmaları devam ediyor

12 dakika önce

Toroslar Belediyesi, hızla büyüyen ve gelişen Toroslar'da yeni imar yolları açma çalışmalarına devam ediyor.

Toroslar'da yeni yol açma çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Toroslar Belediyesi, hızla büyüyen ve gelişen Toroslar'da yeni imar yolları açma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Korukent Mahallesinde yeni yol açma ve düzenleme çalışması yaptı.


Toroslar Belediyesi, yeni imar yolları açarak ulaşım ağını daha akıcı ve sağlıklı hale getiriyor. Ekipler son olarak Korukent Mahallesinde de yeni yol açtı.


Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Bölgemize alternatif yollar kazandırmaya devam edeceğiz. İlçemiz, vizyon projelerimizle gelişiyor. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve planlı bir çalışmayla gideriyoruz. Yeni yaşam alanlarında ve çiftçilerimizin tarım arazilerine ulaşımlarında kolaylık sağlamak için yeni yollar açıyoruz. İlçemize yeni yollar kazandırarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesine de katkı sunmuş oluyoruz" dedi. - MERSİN

Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:03 Kaynak: İHA
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