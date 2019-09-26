Son Dakika Haberleri: Toroslar'da yeni yollar açılıyor
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Toroslar'da yeni yollar açılıyor

2 gün önce

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, yaya ve araç trafiğini sağlayan ulaşım ağlarını güçlendirmek amacıyla yeni imar yolları açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Toroslar'da yeni yollar açılıyor, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, yaya ve araç trafiğini sağlayan ulaşım ağlarını güçlendirmek amacıyla yeni imar yolları açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.


Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Bekiralanı, Dalakderesi, Tırtar ve Musalı mahallelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yaparken aynı zamanda Soğucak Mahallesinde de yeni yol açma çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların istek ve taleplerini dikkate alarak çalışmalar yaptıklarını söyleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Gerçekleştirdiğimiz yol çalışmaları ile vatandaşlarımızın ulaşım konusunda hayatlarını kolaylaştırmak istiyoruz. Mahallelerimizde ihtiyaç duyulan noktaların fizibilite çalışmalarını yaptık. Amacımız kış ayları gelmeden önce bozulan yolların bakım ve onarım işlerini tamamlamak. Yeni açılan yollar vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - MERSİN

Fen İşleri Müdürlüğü, Toroslar, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:42 Kaynak: İHA
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