Toroslar'da Yılmaz Başkanlığında İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

Toroslar Belediyesi'nin yeni dönemin ilk meclis toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Toroslar Belediyesi'nin yeni dönemin ilk meclis toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.



31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası oluşan Toroslar Belediyesi'nin yeni meclisi, Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.



Yoklamanın ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, meclis üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Seçim neticesinde meclisimiz oluştu. İnşallah hep beraber memleketimiz ve milletimiz için başarılı çalışmalar yapacağız. Uyum içerisinde çalışmayı arzu ediyoruz. Ortak akılda, uzlaşmaya ve iletişime önem veriyoruz. Siz değerli meclis üyelerimize görevinizde başarılar diliyor, oluşan yeni meclisimizin ülkemize, milletimize, Mersin'e ve Toroslar'a hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



Yılmaz'ın konuşmasının ardından devam eden Nisan Ayı Meclis Toplantısında, gündemin diğer maddelerinde yer alan meclis katipleri, meclis başkan vekilleri, encümen üyeleri, ihtisas komisyonlarının üye sayısı ve çalışma süresi, Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri, İmar ve Bayındırlık Komisyon üyeleri, Çevre ve Sağlık Komisyon üyeleri, Gençlik ve Spor Komisyon üyeleri, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşleri Komisyon üyeleri, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyon üyeleri ile Kadın Erkek Eşitliği Komisyon üyelerinin seçimleri yapıldı.



Bir yıl süreyle ihtisas komisyonlarına 5'er üyenin belirlenmesine oy birliğiyle kabul edildiği meclis toplantısında, daha sonra komisyon üyeleri belirlendi.



Toplantıda, Çukurova Belediyeler Birliği meclisinde görev yapmak üzere Toroslar Belediyesi Meclis üyeleri arasından 5 asil, 2 yedek üyenin seçimi de yapıldı. Buna göre asil üyeliklere Ömer Bilgin, Mehmet Çivi, Ahmet Kılıç, Erhan Contar, Cesim Aslan, yedek üyeliklere de Adnan Baş ve Mehmet Koç oy birliğiyle seçildi.



Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclisi'nde görev yapmak üzere Toroslar Belediyesi Meclis üyeleri arasından 2 üyenin seçimi de yapılarak, Serpil Mersin ve Fatma Özer oy birliğiyle kabul edildi. Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmetleri Birliği meclisinde görev yapmak üzere Toroslar Belediyesi meclis üyeleri arasından 1 asil, 1 yedek üyenin seçiminin de yapıldığı meclis toplantısında, oy birliğiyle Raci Ünel asil üye, Salih Baysal yedek üye olarak seçildi.



Toroslar Belediyesi'nin 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 dönemini kapsayan faaliyet raporunun görüşülerek oy birliğiyle kabul edildiği meclis toplantısı, bir sonraki meclis toplantı gününün 6 Mayıs Pazartesi saat: 14.00 olarak belirlenmesinin ardından temenni ve öneriler bölümü ile son bulurken, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, meclis üyelerine rozetlerini taktı. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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