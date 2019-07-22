Son Dakika Haberleri: Toroslar'da yol çalışmaları aralıksız sürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Toroslar'da yol çalışmaları aralıksız sürüyor

1 saat önce

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi'nin, ilçe genelinde gerçekleştirdiği yol açma, genişletme ve onarım çalışmalarını aralıksız sürerken, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, son olarak Darısekisi, Ayvagediği ve Hacgediği Mahallelerinde yeni imar yollar açarak, vatandaşların hizmetine sundu.

Toroslar'da yol çalışmaları aralıksız sürüyor, System.String[]
MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi'nin, ilçe genelinde gerçekleştirdiği yol açma, genişletme ve onarım çalışmalarını aralıksız sürerken, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, son olarak Darısekisi, Ayvagediği ve Hacgediği Mahallelerinde yeni imar yollar açarak, vatandaşların hizmetine sundu.

Yeni yolların mahallelere hayırlı olmasını dileyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşlardan gelen talepleri cevapladıklarını belirterek, "Toroslarımız, her gün hızla gelişen, büyüyen ve nüfus artışı yaşayan bir ilçe. Bunu karşılamak adına ilçe genelinde hummalı bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de yeni imar yolları. Amacımız, trafiği rahatlatmak ve yeni yerleşim alanlarındaki ulaşım sorununu gidermek" dedi.

Yolların daha konforlu ve güvenli olmasına da önem verdiklerini belirten Başkan Yılmaz, bu kapsamda çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini söyledi. - MERSİN
Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının kimliği belli oldu Kasa çalan hırsızlar, vatandaşları döner bıçağı ve sopalarla kovaladı Yeşilköy'de denize girdikten sonra kaybolan gencin cesedi bulundu Yurt dışından getirilen telefonları 100 liraya kayıt ediyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 18:23:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toroslar'da yol çalışmaları aralıksız sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]