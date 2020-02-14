Toroslar'da yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Toroslar'da yol çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Toroslar Belediyesi'nin, ilçe genelinde başlattığı asfalt serim, yol bakım ve onarım çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.

Toroslar'da yol çalışmaları sürüyor, System.String[]

Toroslar Belediyesi'nin, ilçe genelinde başlattığı asfalt serim, yol bakım ve onarım çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, altyapı çalışmaları, kış şartları ve kullanımdan dolayı deforme olan, bozulan, hasar gören yollarda iyileştirme ve düzenleme çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, hizmette konfor ve kalitenin kalıcı olması amacıyla ilçenin tamamının ihtiyaçlarını belirlenen program çerçevesinde gideriyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Osmaniye Mahallesi'nde başlanan asfalt serim ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ilk olarak yollarda deforme olmuş bölümleri düzelterek uygun hale getiriyor, ardından yollar sıcak asfaltla kaplanarak iyileştiriliyor.


"Var gücümüzle çalışıyoruz"


"Toroslarımıza hak ettiği hizmeti vermek ve yollarımızı güçlendirmek amacıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz" diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Ekiplerimiz, belirlenen program dahilinde ilimizdeki yolları tespit ederek buralarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.


Yürüttükleri çalışmaların vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşıladığını görmenin kendilerini de mutlu ettiğini kaydeden Yılmaz, "Vatandaşlarımızı mağdur etmemek ve konforlu yollar sunmak amacıyla başlattığımız yol iyileştirme çalışmalarımız sürüyor. Sürücülerin yollarda rahat hareket etmeleri için gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu. - MERSİN

Osmaniye, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:53 Kaynak: İHA
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