Toroslar'da yol genişletme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toroslar'da yol genişletme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Toroslar'da yol genişletme çalışmaları sürüyor

7 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez Toroslar ilçesindeki yol genişletme çalışmaları kapsamında kamulaştırmaları tamamlanan 8 binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Toroslar'da yol genişletme çalışmaları sürüyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez Toroslar ilçesindeki yol genişletme çalışmaları kapsamında kamulaştırmaları tamamlanan 8 binanın yıkımını gerçekleştirdi.


Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde trafik yoğunluğunun rahatlatılması için çalışmalar devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, trafik yoğunluğuna çözüm getirmek amacıyla kent trafiğinde kilit noktaların iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler, Toroslar ilçesi Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi ve Gazi Osman Paşa Caddesinde yol açma ve genişletme çalışmaları kapsamında kamulaştırma işlemleri tamamlanan 8 binanın yıkım işlemlerini gerçekleştirdi. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli güvenlik tedbirleri alınarak başlanan çalışmalarda ekipler titizlikle çalıştı. İki iş makinesi, 2 arazöz, 5 kamyon, 2 tır ve 10 personelle binaların kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirilirken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleri ile koordineli olarak çalışmalar yürütüldü.


Mersin genelinde açılacak yeni yollar sayesinde şehrin planlı gelişmesi ve trafik yoğunluğunun azaltılmasının sağlanacağı bildirildi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:05 Kaynak: İHA
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