Son Dakika Haberleri: Toroslar'da yol yapım, bakım ve onarın çalışmaları devam ediyor
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Toroslar'da yol yapım, bakım ve onarın çalışmaları devam ediyor

1 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Toroslar'da yol yapım, bakım ve onarın çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.


Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri doğrultusunda ilçedeki çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Çavuşlu Mahallesi'nin farklı sokaklarında ihtiyaç duyulan noktalara asfalt yama çalışması gerçekleştirildi.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçenin ihtiyaçlarını saptamak üzere fizibilite çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Bu doğrultuda vatandaşlarımızdan gelen taleplerin çoğunlukla ulaşım konusunda olduğunu belirledik. Bununla ilgili önemli bir çalışmaya hazırlanıyoruz. Beton yol modeline geçeceğimizi kamuoyuna basın mensuplarımız aracılığıyla açıklamıştık. Bu süreçte ilçemizin ulaşımla ilgili eksikliklerini de ihmal etmeyip belli bir program dahilinde yerine getiriyoruz. Amacımız geleceğe dönük, kalıcı ve sürdürülebilir hizmetler yapmak" dedi. - MERSİN

Fen İşleri Müdürlüğü, Çavuşlu Mahallesi, Toroslar, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:20 Kaynak: İHA
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