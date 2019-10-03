Son Dakika Haberleri: Toroslar'da yol yapım çalışmaları hız kazandı
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Toroslar'da yol yapım çalışmaları hız kazandı

1 saat önce

Toroslar Belediyesi, vatandaşların yaklaşan kış mevsimini rahat geçirmesini sağlamak amacıyla yol yapım çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Toroslar'da yol yapım çalışmaları hız kazandı, System.String[]

Toroslar Belediyesi, vatandaşların yaklaşan kış mevsimini rahat geçirmesini sağlamak amacıyla yol yapım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediyenin Kilit Parke Taşı Üretim Tesisinde üretilen parke taşları da ilçede ihtiyaç duyulan noktalara döşeniyor.


Merkezden yaylalara kadar birçok mahallede yol çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Musalı Mahallesi'nde kilit parke yol, Kurdali Mahallesi'nde yol düzenleme, Korukent Mahallesi'nde de yeni yol açım çalışmaları yaptı.


Saha çalışmalarını yakından takip eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hızla büyüyen ve gelişen Toroslar'da en önemli ihtiyaçlardan birisinin de yol olduğuna dikkat çekerek, "Bütün hizmetlerimiz, vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmeye yöneliktir" dedi.


Kilit parke taşı yol çalışmalarını inceleyerek, teknik ekipten bilgiler alan Başkan Yılmaz, "Halkımızın uzun yıllar kullanabileceği hizmetleri hayata geçirmeyi hedefleyen bir anlayışla çalışıyoruz. Ekiplerimiz, ilçe halkının taleplerini kısa sürede karşılayarak özellikle yapılaşmanın arttığı ve yeni imar yollarının ihtiyaç olduğu bölgelerde gerekli çalışmalarını yapıyorlar. Daha yaşanılabilir ve görsellik anlamında daha güzel bir kent oluşturma gayretindeyiz" diye konuştu.


Yapılan çalışmaları memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri de Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a ve ekibine teşekkür ettiler. - MERSİN

Fen İşleri Müdürlüğü, Atsız Afşın Yılmaz, Kurdali Mahallesi, Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:46 Kaynak: İHA
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