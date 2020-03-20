Toroslar'da zabıta fırın ve pastaneleri denetledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toroslar'da zabıta fırın ve pastaneleri denetledi - Son Dakika

Toroslar'da zabıta fırın ve pastaneleri denetledi

6 saat önce

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini yoğunlaştırırken, ilçede bulunan fırın, pastane ve unlu mamuller üreten işletmelerde hijyen kontrolü yaptı.

Toroslar'da zabıta fırın ve pastaneleri denetledi, System.String[]

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini yoğunlaştırırken, ilçede bulunan fırın, pastane ve unlu mamuller üreten işletmelerde hijyen kontrolü yaptı.


Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sonrası özellikle dezenfektan, temizlik ve kuru bakliyat ürünlerinde fahiş fiyat artışını kontrol altında tutmak amacıyla denetimlere ara vermeden devam eden ekipler, aynı zamanda halk sağlığını tehdit edebilecek unsurların oluşmasına da fırsat vermiyor. Bu kapsamda; fırın, pastane ve unlu mamuller üreten işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, genel ve kişisel hijyen koşulları kontrol edildi. Denetimlerde, korona virüs ve salgın hastalıklara karşı alınması gereken önlemler konusunda çalışanlar bilgilendirilerek, eldiven, bone ve maske kullanmayan çalışanların iş yerlerine de uyarılarda bulunuldu.


"Kuralları ve tedbirleri en verimli şekilde uygulayalım"


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, temizlik ve hijyen kurallarına uyan esnafa teşekkür ederek, "Çok ciddi bir süreçten geçiyoruz. Tüm dünyaya yayılan ve insan sağlığını tehdit eden korona virüs hastalığıyla mücadelemizi hep birlikte vereceğiz. Yaptığımız tüm çalışmalarda insan sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Yakın temasla geçebilen bu virüsten korunmak için tüm kuralları, tedbir ve önlemleri en verimli şekilde uygulamalıyız. Esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan bu konuda daha hassas olmalarını istiyoruz. İnşallah bu süreci hep birlikte sıkıntısız bir şekilde atlatacağız" dedi. - MERSİN

Zabıta Müdürlüğü, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:56 Kaynak: İHA

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