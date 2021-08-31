Üye Girişi
Toroslar'da zafer coşkusu, güreş müsabakalarıyla taçlandı - Son Dakika

Toroslar'da zafer coşkusu, güreş müsabakalarıyla taçlandı

31.08.2021 15:50
Toroslar'da zafer coşkusu, güreş müsabakalarıyla taçlandı, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince düzenlenen Zafer Haftası etkinliklerine, 'Geleneksel Karakucak Güreşleri' damga vurdu.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince düzenlenen Zafer Haftası etkinliklerine, 'Geleneksel Karakucak Güreşleri' damga vurdu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 810 pehlivanın katıldığı etkinlikte sporcular, minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde yarışarak er meydanında boy gösterdi.

Toroslar Belediyesinin Ayvagediği, Soğucak ve Gözne mahallelerinde 3 gün üst üste organize ettiği güreşler, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99'uncu yıl dönümünde coşkuyla sonlandı. 7'den 70'e yoğun ilgi gören güreş müsabakalarında sporcular, zaferin yıl dönümünde Gözne Mahallesi'ndeki er meydanına çıkarak, güreş severlere unutulmaz bir gün yaşattı.

Ayvagediği Mahallesi'nde Geleneksel Karakucak Güreşleri ile başlayan etkinlik, Soğucak Mahallesi'nde düzenlenen 7. Geleneksel Karakucak Güreşleri ve Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nın ardından zaferin yıl dönümünde Gözne Mahallesi'ndeki güreş müsabakaları ile taçlandı.

"Er meydanı, Türk bayrakları ve marşlarla inledi"

Gözne güreş alanı Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza boyandı. Güreşler, Toroslar Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle şenlendi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, protokol üyeleri ve vatandaşlarla birlikte marşlar eşliğinde Türk bayraklarını sallayarak, 30 Ağustos Zaferini coşkuyla kutladı.

"Bu topraklardan yeni pehlivanlar çıkacak"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm hemşehrilerine seslenerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. "Ağustos ayı, Türk'ün zafer ayıdır" diyen Yılmaz, "3 gün üst üste düzenlediğimiz güreş müsabakalarıyla Zafer Haftasını kutladık. Ağustos ayı, Türk'ün zafer ayıdır. 1071'de Sultan Alpraslan, Malazgirt'te Bizans İmparatoruna karşı büyük bir zafer kazanarak Anadolu'nun kapılarını atalarımıza açtı. Anadolu, ebediyen Türk yurdu oldu. Sultan Alparslan'ı ve adını taşımaktan şeref duyduğum komutanı Afşın Beyi, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. 30 Ağustos'ta ülkemizin her yeri düşman tarafından işgal edilmişken, her evde bir şehit varken, kimisi Yemen'de, kimisi Çanakkale'de, kimisi dünyanın çeşitli yerlerinde kalmışken, milletimiz son askerle, son mermiyle, son kazma ve kürekle kurtuluş mücadelesi verdi. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla, rahmetle anıyorum. Bu etkinliğimizin amacı hem zaferimizi kutlamak hem de bir geleneği yaşatmak. Çocuklarımıza zafer bilincini aşılamak istiyoruz. Bugünün kıymetini bilmeleri, o günlerde verilen mücadeleyi anlamaları ve idrak etmeleri gerekir. Etkinliğimize katılan tüm pehlivanlarımızı, spor insanlarımızı ve değerli hemşehrilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, Toroslar Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde güreş branşında da eğitim verdiklerinin bilgisini vererek, "Milli güreşçimiz, gençlerimize spor kulübümüz bünyesinde güreş eğitimi veriyor. Antalya'dan Malatya'ya kadar birçok pehlivan yetiştirilmiş bu topraklardan yeni pehlivanlar çıkacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, güreş müsabakalarına geçildi. Pehlivanlar, minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde kıyasıya mücadele etti. Er meydanında, başpehlivanlık güreşi öncesi Türk bayrağı açıldı. Başkan Yılmaz, sporculara malzeme hediye ederek, başarılarının devamını diledi. Müsabakaların en renklisi ise sporda engelin olmadığını gösteren engelli sporcuların mücadelesi oldu. Başkan Yılmaz, er meydanında hünerlerini sergileyen engelli sporcuları da tebrik ederek madalyayla ödüllendirdi.

Başkan Yılmaz daha sonra Türk güreşine emeği geçen 65 yaş üstü spor adamlarına plaket takdim ederek, teşekkür etti. Heyecanlı geçen Geleneksel Karakucak Güreşleri, ödül töreni ile son buldu. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, protokol üyeleriyle birlikte kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya ve para ödüllerini verdi. - MERSİN

Toroslar'da zafer coşkusu, güreş müsabakalarıyla taçlandı
Toroslar'da zafer coşkusu, güreş müsabakalarıyla taçlandı
Toroslar'da zafer coşkusu, güreş müsabakalarıyla taçlandı
Toroslar'da zafer coşkusu, güreş müsabakalarıyla taçlandı
Toroslar'da zafer coşkusu, güreş müsabakalarıyla taçlandı

30 Ağustos, Toroslar, Güreş, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Toroslar'da zafer coşkusu, güreş müsabakalarıyla taçlandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yataktan pozunu paylaştı! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de koronaya yakalandı 17:52 Yataktan pozunu paylaştı! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de koronaya yakalandı Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: 17:40 Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Son 1 haftada kentte koronavirüsten 12 kişi vefat etti Büyükşen cinayetinde yeni detay! Tutuklu Afgan uyruklu Abdülhamid Uzbek, cinayet esnasında başka yerdeymiş 17:32 Büyükşen cinayetinde yeni detay! Tutuklu Afgan uyruklu Abdülhamid Uzbek, cinayet esnasında başka yerdeymiş
Poliklinik önünde ambulans bekleyen kalp hastası kadının ölümüne soruşturma 17:20 Poliklinik önünde ambulans bekleyen kalp hastası kadının ölümüne soruşturma Başından yaralanan kadın, poliklinik önünde ambulans beklerken hayatını kaybetti 17:06 Başından yaralanan kadın, poliklinik önünde ambulans beklerken hayatını kaybetti İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti 16:40 İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti
Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri 15:55 Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı 15:52 MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı

Son Dakika Haberleri
17:40 Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Son 1 haftada kentte koronavirüsten 12 kişi vefat etti
17:35 Avusturya Wels Mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi
17:31 Büyükşen cinayetinde yeni detay! Tutuklu Afgan uyruklu Abdülhamid Uzbek, cinayet esnasında başka yerdeymiş
17:28 Standart altının kilogram fiyatı 481 bin liradan tamamladı
17:27 Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, bu sefer de İETT otobüsünde ortaya çıktı
17:08 CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman, 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi
16:56 Halil Dervişoğlu, Brentford ile 1 milyon euro kiralama bedeli ücretinde el sıkışıldı.
16:39 İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti
16:37 Son dakika! Belçika ekibi Antwerp, Frey ve Samatta'dan sonra Zanka'yı da kadrosuna dahil etti
16:15 Siyah-Beyazlılar, geçen sezon kiralık oynayan Montero'nun bonservisinin yüzde 50'sini aldı
Cem Uzan, eski TMSF Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak Cem Uzan, eski TMSF Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak         
17:57
Bir bomba da Kartal'dan! Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinde sona geldi Bir bomba da Kartal'dan! Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinde sona geldi         
17:52
Avusturya Wels Mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi Avusturya Wels Mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi         
17:36
Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, bu sefer de İETT otobüsünde ortaya çıktı Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, bu sefer de İETT otobüsünde ortaya çıktı         
17:27
21 yaşındaki genç, 21 yaşındaki genç, "Yavaş git" uyarısı yapan kişiye kurşun yağdırdı         
17:14
Halil Dervişoğlu, Brentford ile 1 milyon euro kiralama bedeli ücretinde el sıkışıldı. Halil Dervişoğlu, Brentford ile 1 milyon euro kiralama bedeli ücretinde el sıkışıldı.         
16:56
Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu         
16:04
Nike, çalışanlarına pandeminin sebep olduğu stresi azaltmak için Nike, çalışanlarına pandeminin sebep olduğu stresi azaltmak için "kafa izni" verdi         
15:53
Afganistan'dan gelen video kafa karışıklığı yarattı! Usame bin Ladin'e yakın olan ismin ABD tarafından öldürüldüğü söylenmişti Afganistan'dan gelen video kafa karışıklığı yarattı! Usame bin Ladin'e yakın olan ismin ABD tarafından öldürüldüğü söylenmişti         
15:44
45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor 45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor         
15:23
Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü         
15:18
Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı         
15:06
Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:17
Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş         
14:06
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı! GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı!         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 18:02:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toroslar'da zafer coşkusu, güreş müsabakalarıyla taçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement