Toroslar'daki kiraz bahçeleri üreticinin yüzünü güldürüyor

Konya'nın Toros Dağları eteklerinde yetişen ve yurt dışında Türk kirazı olarak bilinen Ziraat 900 cinsi kiraz, üreticinin yüzünü güldürüyor.



İhracata yönelik kiraz yetiştiriciliği yapılan Konya'nın Toros Dağları üzerine kurulu ilçesi Hadim'de geçmiş yıllara oranla kiraz fiyatının yükselmesi üreticiyi sevindirdi. İlçede 39 bin dekar alanda yetiştirilen Ziraat 900 cinsi kirazların yaklaşık yüzde 90'ı Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor. Kalibre ve kalitesine göre kilosu yaklaşık 10 lira olan kiraz, 20 liraya kadar alıcı buluyor. Bu sene ihracat yapan firmalar tarafından verilen fiyatların üreticilerin beklentilerini karşıladığı ifade edildi.



"Bu sene kazanıyoruz"



İlçeye bağlı Gaziler Mahallesi'nde kiraz üreticiliği yapan Fadimana Öğeç, kiraz hasadından ve fiyatlardan memnun kaldığını söyledi. Kiraz yetiştiriciliğinin zahmetli bir iş olduğunu belirten Öğeç, "Bu sene iyi, beklediğimizi alıyoruz. Yurt dışına ihraç ediliyormuş güzel gidiyor, fiyatları da uygun, bizce iyi. Şu anda kilosunu 17-18, hatta 20 liradan da veren varmış. İkinci elleri daha düşüğe alıyorlar. Kirazın bakımı eziyetli oluyor. Sulaması, ilaçlaması, sürülmesi gibi emeği var. Emeksiz olmuyor. Kirazın karşılığını bu sene alıyoruz. Geçen yıllarda biraz aşağı gidiyordu ama bu sene kazanıyoruz" dedi.



"Kiraz hasadı 2 ay devam edecek"



Hadim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erol İşcan ise hasadın 2 ay boyunca devam edeceğini söyledi. İşcan, "İlçemiz Hadim'de 900 metre rakımdan 2000 metre rakıma kadar kiraz üreticiliği yapılmakta ve yaklaşık 39 bin dekar alanda üretim gerçekleştirilmektedir. İlçemizde rakımın 900 metreye düştüğü Aladağ bölgesinde hasat yaklaşık 20 gün önce başladı ve hasadın sonlarına yaklaşıldı. Hadim bölgesinde ise kirazlar henüz yeşil. Hasat 15-20 gün sonra başlayacak ve yaklaşık 2 ay kadar daha devam edecek. İlçemizde 18-19 bin ton kiraz hasadı bekliyoruz. Bu da dünyanın çeşitli ülkelerine dalından ihraç edilecek. İlçemizden başlıca Avrupa ülkeleri, Rusya, Uzakdoğu'da ise özellikle Çin ve Güney Kore başta olmak üzere dünyanın 35-40 ülkesine ihracat yapılıyor. Fiyatların da geçen seneye nazaran biraz daha yüksek olmasını bekliyoruz. Aladağ bölgesinde de aynı şekilde geçen senekinden yüzde 30-40 oranında daha yüksek fiyatlarda alıcı buldu" şeklinde konuştu.



"Türkiye'nin en son kiraz hasadı Hadim'de yapılıyor"



İç piyasa ve ihracata yönelik en son kiraz hasadının Hadim ilçesinde yapıldığına dikkat çeken İşcan şunları kaydetti:



"İlçemizde üretilen kiraz Türkiye'nin son turfanda kirazıdır. Hadim'den sonra Türkiye'de kiraz üretilen bir başka yer yok. Ayrıca ülkemizin geneli itibarıyla İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Isparta ve Konya'da üretilen kiraz Avrupa ve Asya pazarında çok rağbet görüyor. Güney Amerika ülkeleri olan Şili, Meksika, Arjantin gibi ülkelerde de kiraz pazarını ele geçirmeye başlamış durumda. Özellikle 4-5 yıldır bakanlığımızın da yoğun çalışmalarıyla Asya pazarına girmiş durumdayız." - KONYA