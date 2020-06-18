Toroslar'daki kiraz bahçeleri üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Toroslar'daki kiraz bahçeleri üreticinin yüzünü güldürüyor

Konya'nın Toros Dağları eteklerinde yetişen ve yurt dışında Türk kirazı olarak bilinen Ziraat 900 cinsi kiraz, üreticinin yüzünü güldürüyor.

Toroslar'daki kiraz bahçeleri üreticinin yüzünü güldürüyor, System.String[]

Konya'nın Toros Dağları eteklerinde yetişen ve yurt dışında Türk kirazı olarak bilinen Ziraat 900 cinsi kiraz, üreticinin yüzünü güldürüyor.


İhracata yönelik kiraz yetiştiriciliği yapılan Konya'nın Toros Dağları üzerine kurulu ilçesi Hadim'de geçmiş yıllara oranla kiraz fiyatının yükselmesi üreticiyi sevindirdi. İlçede 39 bin dekar alanda yetiştirilen Ziraat 900 cinsi kirazların yaklaşık yüzde 90'ı Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor. Kalibre ve kalitesine göre kilosu yaklaşık 10 lira olan kiraz, 20 liraya kadar alıcı buluyor. Bu sene ihracat yapan firmalar tarafından verilen fiyatların üreticilerin beklentilerini karşıladığı ifade edildi.


"Bu sene kazanıyoruz"


İlçeye bağlı Gaziler Mahallesi'nde kiraz üreticiliği yapan Fadimana Öğeç, kiraz hasadından ve fiyatlardan memnun kaldığını söyledi. Kiraz yetiştiriciliğinin zahmetli bir iş olduğunu belirten Öğeç, "Bu sene iyi, beklediğimizi alıyoruz. Yurt dışına ihraç ediliyormuş güzel gidiyor, fiyatları da uygun, bizce iyi. Şu anda kilosunu 17-18, hatta 20 liradan da veren varmış. İkinci elleri daha düşüğe alıyorlar. Kirazın bakımı eziyetli oluyor. Sulaması, ilaçlaması, sürülmesi gibi emeği var. Emeksiz olmuyor. Kirazın karşılığını bu sene alıyoruz. Geçen yıllarda biraz aşağı gidiyordu ama bu sene kazanıyoruz" dedi.


"Kiraz hasadı 2 ay devam edecek"


Hadim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erol İşcan ise hasadın 2 ay boyunca devam edeceğini söyledi. İşcan, "İlçemiz Hadim'de 900 metre rakımdan 2000 metre rakıma kadar kiraz üreticiliği yapılmakta ve yaklaşık 39 bin dekar alanda üretim gerçekleştirilmektedir. İlçemizde rakımın 900 metreye düştüğü Aladağ bölgesinde hasat yaklaşık 20 gün önce başladı ve hasadın sonlarına yaklaşıldı. Hadim bölgesinde ise kirazlar henüz yeşil. Hasat 15-20 gün sonra başlayacak ve yaklaşık 2 ay kadar daha devam edecek. İlçemizde 18-19 bin ton kiraz hasadı bekliyoruz. Bu da dünyanın çeşitli ülkelerine dalından ihraç edilecek. İlçemizden başlıca Avrupa ülkeleri, Rusya, Uzakdoğu'da ise özellikle Çin ve Güney Kore başta olmak üzere dünyanın 35-40 ülkesine ihracat yapılıyor. Fiyatların da geçen seneye nazaran biraz daha yüksek olmasını bekliyoruz. Aladağ bölgesinde de aynı şekilde geçen senekinden yüzde 30-40 oranında daha yüksek fiyatlarda alıcı buldu" şeklinde konuştu.


"Türkiye'nin en son kiraz hasadı Hadim'de yapılıyor"


İç piyasa ve ihracata yönelik en son kiraz hasadının Hadim ilçesinde yapıldığına dikkat çeken İşcan şunları kaydetti:


"İlçemizde üretilen kiraz Türkiye'nin son turfanda kirazıdır. Hadim'den sonra Türkiye'de kiraz üretilen bir başka yer yok. Ayrıca ülkemizin geneli itibarıyla İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Isparta ve Konya'da üretilen kiraz Avrupa ve Asya pazarında çok rağbet görüyor. Güney Amerika ülkeleri olan Şili, Meksika, Arjantin gibi ülkelerde de kiraz pazarını ele geçirmeye başlamış durumda. Özellikle 4-5 yıldır bakanlığımızın da yoğun çalışmalarıyla Asya pazarına girmiş durumdayız." - KONYA

Toros Dağları, Hadim, Konya, Kiraz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Toroslar'daki kiraz bahçeleri üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak 20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak         
17:14
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti         
16:49
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı         
16:48
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi         
16:43
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı 5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı         
16:41
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu         
16:36
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et         
16:27
Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum         
16:20
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz         
16:18
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu         
16:07
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı         
15:58
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler         
15:58
Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada         
15:48
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın "Niye bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti         
15:42
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı         
15:41
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı         
15:34
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı         
15:25
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek         
15:24
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı         
15:22
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında         
15:22
Hazal Kaya'nın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Hazal Kaya'nın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı         
15:17
AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi         
15:14
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası         
15:12
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı         
14:59
Ahmet Nur Çebi'den Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin         
14:57
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek         
14:56
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi         
14:53
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış         
14:47
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu         
14:28
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 17:25:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toroslar'daki kiraz bahçeleri üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]