Toroslar'daki kiraz bahçeleri üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Toroslar'daki kiraz bahçeleri üreticinin yüzünü güldürüyor

Toroslar'daki kiraz bahçeleri üreticinin yüzünü güldürüyor Kirazın yaklaşık yüzde 90'ı Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor Konya'nın Toros Dağları eteklerinde yetişen ve yurt dışında Türk kirazı olarak bilinen Ziraat 900 cinsi kiraz,...

Toroslar'daki kiraz bahçeleri üreticinin yüzünü güldürüyor

Kirazın yaklaşık yüzde 90'ı Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor

KONYA - Konya'nın Toros Dağları eteklerinde yetişen ve yurt dışında Türk kirazı olarak bilinen Ziraat 900 cinsi kiraz, üreticinin yüzünü güldürüyor.

İhracata yönelik kiraz yetiştiriciliği yapılan Konya'nın Toros Dağları üzerine kurulu ilçesi Hadim'de geçmiş yıllara oranla kiraz fiyatının yükselmesi üreticiyi sevindirdi. İlçede 39 bin dekar alanda yetiştirilen Ziraat 900 cinsi kirazların yaklaşık yüzde 90'ı Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor. Kalibre ve kalitesine göre kilosu yaklaşık 10 lira olan kiraz, 20 liraya kadar alıcı buluyor. Bu sene ihracat yapan firmalar tarafından verilen fiyatların üreticilerin beklentilerini karşıladığı ifade edildi.

"Bu sene kazanıyoruz"

İlçeye bağlı Gaziler Mahallesi'nde kiraz üreticiliği yapan Fadimana Öğeç, kiraz hasadından ve fiyatlardan memnun kaldığını söyledi. Kiraz yetiştiriciliğinin zahmetli bir iş olduğunu belirten Öğeç, "Bu sene iyi, beklediğimizi alıyoruz. Yurt dışına ihraç ediliyormuş güzel gidiyor, fiyatları da uygun, bizce iyi. Şu anda kilosunu 17-18, hatta 20 liradan da veren varmış. İkinci elleri daha düşüğe alıyorlar. Kirazın bakımı eziyetli oluyor. Sulaması, ilaçlaması, sürülmesi gibi emeği var. Emeksiz olmuyor. Kirazın karşılığını bu sene alıyoruz. Geçen yıllarda biraz aşağı gidiyordu ama bu sene kazanıyoruz" dedi.

"Kiraz hasadı 2 ay devam edecek"

Hadim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erol İşcan ise hasadın 2 ay boyunca devam edeceğini söyledi. İşcan, "İlçemiz Hadim'de 900 metre rakımdan 2000 metre rakıma kadar kiraz üreticiliği yapılmakta ve yaklaşık 39 bin dekar alanda üretim gerçekleştirilmektedir. İlçemizde rakımın 900 metreye düştüğü Aladağ bölgesinde hasat yaklaşık 20 gün önce başladı ve hasadın sonlarına yaklaşıldı. Hadim bölgesinde ise kirazlar henüz yeşil. Hasat 15-20 gün sonra başlayacak ve yaklaşık 2 ay kadar daha devam edecek. İlçemizde 18-19 bin ton kiraz hasadı bekliyoruz. Bu da dünyanın çeşitli ülkelerine dalından ihraç edilecek. İlçemizden başlıca Avrupa ülkeleri, Rusya, Uzakdoğu'da ise özellikle Çin ve Güney Kore başta olmak üzere dünyanın 35-40 ülkesine ihracat yapılıyor. Fiyatların da geçen seneye nazaran biraz daha yüksek olmasını bekliyoruz. Aladağ bölgesinde de aynı şekilde geçen senekinden yüzde 30-40 oranında daha yüksek fiyatlarda alıcı buldu" şeklinde konuştu.

" Türkiye'nin en son kiraz hasadı Hadim'de yapılıyor"

İç piyasa ve ihracata yönelik en son kiraz hasadının Hadim ilçesinde yapıldığına dikkat çeken İşcan şunları kaydetti:

"İlçemizde üretilen kiraz Türkiye'nin son turfanda kirazıdır. Hadim'den sonra Türkiye'de kiraz üretilen bir başka yer yok. Ayrıca ülkemizin geneli itibarıyla İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Isparta ve Konya'da üretilen kiraz Avrupa ve Asya pazarında çok rağbet görüyor. Güney Amerika ülkeleri olan Şili, Meksika, Arjantin gibi ülkelerde de kiraz pazarını ele geçirmeye başlamış durumda. Özellikle 4-5 yıldır bakanlığımızın da yoğun çalışmalarıyla Asya pazarına girmiş durumdayız."

Toroslar'daki kiraz bahçeleri üreticinin yüzünü güldürüyor

Toroslar, Konya, Rusya, Kiraz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 09:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Toroslar'daki kiraz bahçeleri üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti         
00:52
PKK'ya karşı başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız Haftanin'deki teröristlerin inlerine girdi PKK'ya karşı başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız Haftanin'deki teröristlerin inlerine girdi         
00:04
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım         
23:59
Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbar edildi! AFAD çalışma başlattı Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbar edildi! AFAD çalışma başlattı         
23:56
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin karnelerini e-okul üzerinden erişime açtı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin karnelerini e-okul üzerinden erişime açtı         
23:47
Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti         
23:45
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı         
23:34
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı         
23:15
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir         
23:13
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: "Hayal gücünün ötesinde" askeri yanıt vereceğiz         
23:06
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti         
22:43
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti         
22:34
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi         
22:27
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi         
22:14
Ekonomiye ilişkin Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek         
21:57
MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı         
21:57
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım         
21:38
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım         
21:31
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır         
21:04
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı         
20:59
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu         
20:52
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti         
20:39
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti         
20:39
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı         
20:37
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi         
20:36
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı         
20:21
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi         
19:56
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti         
19:55
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak         
19:47
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir         
19:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2020 04:47:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toroslar'daki kiraz bahçeleri üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]