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Toroslar'daki parklarda ağaçlar budandı

7 saat önce

Toroslar Belediyesi ekipleri, bakım çalışmaları kapsamında parklardaki ağaçları budadı.

Toroslar'daki parklarda ağaçlar budandı, System.String[]

Toroslar Belediyesi ekipleri, bakım çalışmaları kapsamında parklardaki ağaçları budadı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "park ve yeşil alanların her mevsimde bakımlı ve güzel görünümlerini sağlamak amacıyla çalışıyoruz" dedi.


Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamada, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak adına ilçede bulunan park ve yeşil alanların bakım ve budama çalışmalarının düzenli olarak yapıldığı belirtildi. Fidan dikme etkinliklerinin yanı sıra mevcut ağaçların korunmasına da ağırlık verildiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda ağaçların sağlıklı bir şekilde gelişmesi, olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi ve kuruyan ağaç dallarının da vatandaşlar açısından tehlike oluşturmaması için Çağdaşkent Mahallesindeki 3 Ocak, Fetih 1453 ve Nene Hatun parklarında revize ve ağaç budama çalışması yapıldığı bildirildi.


Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Yılmaz, "İlçemizde bulunan park ve yeşil alanların her mevsimde bakımlı ve güzel görünümlerini sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Tesislerimizin ve yaşam alanlarımızın çevre düzenlemelerine önem veriyoruz. Özellikle son zamanlarda ağırlık verdiğimiz konuların başında yeşil alanlarımızı korumak ve ağaç dikimi yapmak geliyor. Bu nedenle mevcut ağaçlarımızın da bakım ve budama işlemlerini ihmal etmiyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:37 Kaynak: İHA
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