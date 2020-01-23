Toroslar'daki yaban hayvanlarına yem desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toroslar'daki yaban hayvanlarına yem desteği - Son Dakika

Toroslar'daki yaban hayvanlarına yem desteği

6 saat önce

Antalya'nın Akseki ilçesinde Toroslar'ın Giden Gelmez Dağları'ndaki yaban hayvanlarına yem bırakıldı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde Toroslar'ın Giden Gelmez Dağları'ndaki yaban hayvanlarına yem bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, yaban hayatına sahip çıkmak gerektiğini belirtti.

Bölgede 60 kişilik ekiple çalışma yaptıklarını kaydeden Kamil, "Özellikle yaban keçilerinin yiyecek sıkıntılarını gidermek için kış yenilemesini yaptık. Ot, lahana ve diğer meyvelerden oluşan besi sepeti oluşturduk. Yaban hayatına sahip çıkmamız lazım. Sağlıklı habitatlar ile yaban hayvanlarını gelecek nesillere aktarma içindeyiz. Yaban hayatını korumak sadece bizlerin değil hepimizin görevidir." dedi.

Etkinliğe Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan da katıldı.

Toroslar'daki yaban hayvanlarına yem desteği

Toroslar, Antalya, Akseki, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sınav stresini yenmek için kullandığı ilaçlar gözlerinden etti
Lukas Podolski, Antalyaspor'da AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı Amazon'un kurucusunun Bezos'un ardından başka önemli isimler de hacklenme riski altında iddiası

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 03:51:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Toroslar'daki yaban hayvanlarına yem desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]