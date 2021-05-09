Toroslar'dan gelen doğal kaynak suyu boşa akıyor - Son Dakika

Toroslar'dan gelen doğal kaynak suyu boşa akıyor

09.05.2021 08:56
Toroslar'dan gelen doğal kaynak suyu boşa akıyor, System.String[]

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Toros Dağları'ndan gelen doğal kaynak suyu yıllardır boşa akıyor.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Toros Dağları'ndan gelen doğal kaynak suyu yıllardır boşa akıyor.

Tomarza ilçesine bağlı Torosların eteklerinde bulunan İmamakullu Mahallesi Pınar mevkiinde bulunan ve mahallenin içerisine kadar uzanan doğal kaynak suyu, yılın her günü akıyor. Mahalle halkı ve mahalleden geçenler ise getirdikleri su bidonlarına su doladurarak evlerine götürüp tüketiyor. Mahalle halkı aynı zamanda hayvanlarını bu pınar içerisinde suluyor.

İmamkullu mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri suyun boşa aktığını ve pınar etrafının çevre düzenlemesinin yapılmasını istedi. Suyun tahlil edildikten sonra eğer olumlu sonuçlar alınmazsa, doğal kaynak suyunu Tomarza Suyu olarak pazarlanıp ilçe ekonomisine katkıda sağlayacağını söyleyerek, tatlı su balığı yetiştiriciliğini de bu bölgede çok güzel yapılabileceğini düşündüklerini ifade ettiler. - KAYSERİ

Toroslar'dan gelen doğal kaynak suyu boşa akıyor
Toroslar'dan gelen doğal kaynak suyu boşa akıyor
Toroslar'dan gelen doğal kaynak suyu boşa akıyor
Toroslar'dan gelen doğal kaynak suyu boşa akıyor
Toroslar'dan gelen doğal kaynak suyu boşa akıyor
Toroslar'dan gelen doğal kaynak suyu boşa akıyor

Toros Dağları, Kayseri, Tomarza, Pınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toroslar'dan gelen doğal kaynak suyu boşa akıyor - Son Dakika


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