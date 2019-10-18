Son Dakika Haberleri: Toroslar'dan kan bağışına destek
Son Dakika Güncel Toroslar'dan kan bağışına destek

Toroslar'dan kan bağışına destek

1 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Türk Kızılayı Mersin Şubesi ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenledi.

Toroslar'dan kan bağışına destek, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Türk Kızılayı Mersin Şubesi ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenledi.


Toroslar Belediyesi hizmet binası yanında organize edilen kampanyaya, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar destek verdi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kan bağışında bulunan vatandaşlarla sohbet ederek, desteklerinden ötürü teşekkür etti. Mehmetçiğe moral vermek amacıyla düzenlenen kampanyaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar da böyle bir sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunduğu için Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.


"Biz zalime yavuz, mazluma yunus olmasıyla bilinen bir toplumuz" diyen Yılmaz, "Bu kampanya ile Toroslar Belediyesi olarak Türk Kızılayı işbirliğiyle kan bağışı yapmak ve Mehmetçiğimize moral desteği vermek istedik. Katılımın yüksek olması bizi mutlu etti. Bu bizim genetik kodlarımıza işlemiş durumda. Ezelden beri yardımseverliği, mazlumun yanında oluşu ile bilinen Türk Milleti, dün olduğu gibi bugün de birçok insana yaşam umudu olmaktadır. Milletimizin bu konuda da duyarlı olacağına, Mehmetçiğimizin ve kan bekleyen birçok vatandaşı unutmayıp kan bağışı yapmaya gönüllü olacağına inancım tam" dedi.


Bir gün herkesin kana ihtiyacı olabileceği gerçeğinin de unutulmaması gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, "Kan bağışı, sosyal bir sorumluluktur. Her gün çeşitli kazalar, yaralanmalar ve operasyonlar gerçekleşmekte. Bu noktada, kan ihtiyacı hayati önem taşır. Her sağlıklı ve kan verebilecek durumda olan vatandaşın bu bilinçle bağış yapması son derece önemlidir. Bu konuda Kızılayımızın da ciddi ve başarılı çalışmaları var. İnsani yardıma muhtaç olan vatandaşların her zaman yanında olan Kızılay ekiplerine ve bugün bizimle beraber olan, kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Türk Kızılayı, Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:31 Kaynak: İHA
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