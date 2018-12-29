Toroslar Edaş 2 İlçedeki Yatırımları Tamamladı
34 dakika önce
Toroslar EDAŞ, Mersin'in Tarsus ve Erdemli ilçelerinde sürdürebilir elektrik hizmeti kapsamındaki yatırımlarını tamamladı.
Toroslar
EDAŞ, Mersin
'in Tarsus
ve Erdemli
ilçelerinde sürdürebilir elektrik hizmeti kapsamındaki yatırımlarını tamamladı.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde 8 bin kullanıcının enerjiye kesintisiz ulaşabilmesi için 23 kilometrelik enerji nakil hattı yatırımı yapıldı.
Toroslar EDAŞ, Erdemli ilçesinde nakil hattı için 14 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:11 Kaynak: AA
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