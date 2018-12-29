Son Dakika Haberleri: Toroslar Edaş 2 İlçedeki Yatırımları Tamamladı

Toroslar Edaş 2 İlçedeki Yatırımları Tamamladı

34 dakika önce

Toroslar EDAŞ, Mersin'in Tarsus ve Erdemli ilçelerinde sürdürebilir elektrik hizmeti kapsamındaki yatırımlarını tamamladı.

Toroslar Edaş 2 İlçedeki Yatırımları Tamamladı, System.String[]
Toroslar EDAŞ, Mersin'in Tarsus ve Erdemli ilçelerinde sürdürebilir elektrik hizmeti kapsamındaki yatırımlarını tamamladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde 8 bin kullanıcının enerjiye kesintisiz ulaşabilmesi için 23 kilometrelik enerji nakil hattı yatırımı yapıldı.

Toroslar EDAŞ, Erdemli ilçesinde nakil hattı için 14 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:11 Kaynak: AA

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