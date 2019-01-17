Son Dakika Haberleri: Toroslar Edaş, 6 İlde Seferberlik İlan Etti

Toroslar Edaş, 6 İlde Seferberlik İlan Etti

1 saat önce

Toroslar EDAŞ, faaliyet gösterdiği Mersin, Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis ve Osmaniye illerinde zorlu kış aylarında kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmetini sağlayabilmek için seferberlik ilan etti.

Toroslar Edaş, 6 İlde Seferberlik İlan Etti, System.String[]
Toroslar EDAŞ, faaliyet gösterdiği Mersin, Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis ve Osmaniye illerinde zorlu kış aylarında kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmetini sağlayabilmek için seferberlik ilan etti.

Toroslar EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, bugünlerde yaşanmakta olan sert kış koşullarında olumsuzlukların önüne geçmek için gerekli tüm önemlerin alındığı bildirildi. Bölgelerde enerji sürekliliğini sağlamak ve müşterilerine kesintisiz hizmet verme hedefi ile sorumluluk bölgesinde olan 6 ilde yoğun çaba gösterildiği belirtilen açıklamada, Toroslar EDAŞ'ın, 2018 yılında faaliyet gösterdiği illerde yaklaşık 714 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdiği kaydedildi. Geçen yıl yalnızca olumsuz hava koşullarından kaynaklanan doğal afetlere karşı hazırlanmak amacıyla 56 milyon TL'lik şebeke iyileştirme yatırımı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, "Ayrıca yoğun kar yağışı, fırtına ve yağış nedeniyle arıza tespiti ve bakım onarım çalışmalarında zorluk yaşanan bölgelerde verilen hizmetlerin aksamaması için de önlemlerini artıran Toroslar EDAŞ, filosuna ilave platformlu araçlar, coğrafi sebeplerle ulaşılması zor bölgelerde kullanılması amacıyla iki adet drone ve kar aracı ekleyerek zorlu kış şartlarına karşı hazır duruma geldi. Toroslar EDAŞ, faaliyet gösterdiği bölgelerde kesintisiz enerji sağlamak amacıyla kırsalda bulunan havai hatlarda direk değişimleri, trafo ve uzun hatlara kök bina ilavesi, abonelerin şebekeye bağlantı noktalarının yenilenmesi, iletken ve izolatör yenilenmesi gibi birçok saha bakımını hayata geçirdi. Saha ekipleri zorlu kış şartları ile mücadele ederken 24 saat aralıksız görevde kalarak, arıza ve kesintilerin giderilmesi için çalışmalarını yürütüyor" denildi.

Açıklamada, bölgede 8 milyondan fazla nüfusa hizmet vermenin sorumluluğu ile yatırımlara devam edileceği bildirildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:28 Kaynak: İHA

Gaziantep, Adana, Mersin, Toroslar, Güncel
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