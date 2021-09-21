Üye Girişi
Toroslar EDAŞ'a yeni bağlantı başvurularında dijital dönem - Son Dakika

Toroslar EDAŞ'a yeni bağlantı başvurularında dijital dönem

21.09.2021 12:20
Toroslar EDAŞ'a yeni bağlantı başvurularında dijital dönem, System.String[]

Toroslar EDAŞ, elektrik aboneliği öncesi veya mevcut tesisatla ilgili tadilat işlemleri için yürütülen bağlantı başvurularını, dijital platform üzerinden de alabileceğini duyurdu.

Toroslar EDAŞ, elektrik aboneliği öncesi veya mevcut tesisatla ilgili tadilat işlemleri için yürütülen bağlantı başvurularını, dijital platform üzerinden de alabileceğini duyurdu.

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Toroslar EDAŞ), abonelik öncesi işlemlerin uzaktan gerçekleştirilmesini sağlayan Yeni Bağlantı Dijital Platformu'nu devreye aldı.

İŞLEMLER DİJİTALDE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK

Yetkili elektrikçiler, abonelik öncesi işlemlerde müşteriler adına Toroslar EDAŞ'a yaptıkları; yeni bağlantı başvurusu, iç tesisat proje onayı, bağlantı görüşü talebi, tesisat muayene talebi veya tadilat başvurularını sıra beklemeden, 7/24 ve dijital ortamda gerçekleştirebilecek.

Uzaktan işlemlerle malzeme ve zaman tasarrufu da sağlaması planlanan platformla, ev ve işyeri gibi tüketim noktaları için yapılan, yıllık 100 binin üzerindeki başvuru ve ilgili başvuruların takibi dijital ortamda yapılabilecek. Platforma ybp.eedas.com.tr web adresi üzerinden erişilecek.

BAŞKENT EDAŞ VE AYEDAŞ'TA DA UYGULANACAK

Söz konusu sistem Toroslar EDAŞ ile diğer Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ ve Ayedaş'ta da uygulanacak. Platformun web adresi üzerinden kullanıcı kayıtlarını oluşturacak yetkili elektrikçiler, başvurularına ilişkin dosya numaralarıyla süreçleri takip edebilecekleri gibi, sitedeki eğitim videolarıyla da sistemin kullanımıyla ilgili bilgiler edinebilecek.

Türkiye'de 3 ayrı bölgede elektrik dağıtım hizmeti veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri; Başkent EDAŞ ile Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ta, Ayedaş ile İstanbul Anadolu Yakası'nda ve Toroslar EDAŞ ile Adana, Osmaniye, Gaziantep, Mersin, Kilis ve Hatay'da çalışmalarını sürdürüyor.


Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Enerjisa, Toroslar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Toroslar EDAŞ'a yeni bağlantı başvurularında dijital dönem - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış 12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberleri 11:57 Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberleri Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü 11:52 Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü
Türkiye'nin festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz ve etkinlik bekliyor 11:45 Türkiye'nin festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz ve etkinlik bekliyor Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor 11:30 Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi 11:28 Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi
Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak 11:00 Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu 10:19 Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu

Son Dakika Haberleri
12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış
12:00 Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü
11:56 Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberleri
11:52 Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü
11:51 Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti
11:44 Türkiye'nin festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz ve etkinlik bekliyor
11:30 Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor
11:28 Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi
11:28 Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi
11:19 İngiliz ordusu için tercümanlık yapan 250'den fazla Afgan'a ait bilgiler paylaşıldı
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti         
12:10
Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü         
12:01
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'da kendini El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'da kendini "diktatör" olarak tanımladı         
11:53
Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti         
11:51
Herkes intihar etti sanıyordu, katili 2 ay önce evlendiği kocası çıktı Herkes intihar etti sanıyordu, katili 2 ay önce evlendiği kocası çıktı         
11:35
Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi         
11:28
Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir         
11:10
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı         
10:15
Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu         
09:32
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı         
09:09
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Sıfır otomobillerde Sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına hem firmadan hem de Honda'dan peş peşe yanıt         
19:29
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Zonguldak'ta Zonguldak'ta "koruyucu etkiyi azaltacak" şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak         
18:30
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 12:26:56. #1.13#
SON DAKİKA: Toroslar EDAŞ'a yeni bağlantı başvurularında dijital dönem - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement