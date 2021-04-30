Toroslar EDAŞ Adana'da yılın ilk çeyreğinde bakım, onarım ve yatırım hedeflerini gerçekleştirdi - Son Dakika

Toroslar EDAŞ'ın Adana'da yılın ilk 3 aylık döneminde bakım, onarım ve yatırım hedeflerini gerçekleştirdiği bildirildi.

Firmadan yapılan açıklamada, Adana'da 12 bin 653 trafo ve 28 bin 743 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha aydınlık bir Adana için Çukurova, Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Kozan, İmamoğlu, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli'de 11 bin 747 aydınlatma armatürünün bakımı gerçekleştirildi. Bölgede 64 pano ile 64 trafo ve 67 dağıtım merkezi elden geçirildi, 29 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı. Bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ 2021 yılının ilk 3 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi."

Açıklamada, firmanın hizmet bölgesinde yer alan Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis'te yılın ikinci çeyreğinde de toplam 278 kilometrelik hat bakımı yapılmasını planladığı, 40 bin 92 aydınlatma armatürünün montajının yanı sıra 2 bin 796 elektrik panosu, 2 bin 515 trafo merkezi ve 214 dağıtım merkezinin montajını gerçekleştireceği kaydedildi.