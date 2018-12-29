Son Dakika Haberleri: Toroslar Edaş'ın "Enerji Nakil Hattı Projesi"

Toroslar Edaş'ın "Enerji Nakil Hattı Projesi"

1 saat önce

Toroslar EDAŞ'ın, Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerine "Enerji Nakil Hattı Projesi" kapsamında 7 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiği belirtildi.

Toroslar Edaş'ın
Toroslar EDAŞ'ın, Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerine "Enerji Nakil Hattı Projesi" kapsamında 7 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiği belirtildi.

Şirketin yazılı açıklamasına göre, altyapı ve enerji yatırımlarını sürdüren Toroslar EDAŞ, Feke ve Kozan ilçelerinin çeşitli bölgelerinde enerji nakil hatlarını yeniledi.

Feke ilçesinde, kırsal ve ulaşımı zor bölgelere kesintisiz enerji sağlamak amacıyla altyapı çalışmalarını tamamlayan şirket tarafından proje kapsamında 13 köyün ve çevre mahalle yerleşkelerinin enerji ihtiyacının sürdürülebilir şekilde karşılanması amacıyla yaklaşık 32 kilometrelik enerji nakil hattı çalışmaları gerçekleştirildi.

Kozan ilçesinin bazı bölgelerindeki çalışmalarda ise nakil hattı ve şebeke projeleri yatırımları yapıldı.

İki ilçeye yapılan 7 milyon liralık yatırımla, Kayseri'ye bağlı bazı mahallelerin de enerji arzı bu hatlar üzerinden sağlanacak.

Nisan ayında başlayan çalışmalarda, 3 dağıtım merkezi, 5 monoblok köşk, 31,5 kilometrelik hat ve 217 enerji nakil direği, hat güzergahına tesis edildi.

Bu çalışmalarla, bölgede bulunan 5 bin kullanıcının daha kaliteli elektrik dağıtım hizmeti alması sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:57 Kaynak: AA

Kozan, Toroslar, Ekonomi
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