Son Dakika Haberleri: Toroslar EDAŞ'ın Mersin'deki yatırımları sürüyor
Son Dakika Güncel Toroslar EDAŞ'ın Mersin'deki yatırımları sürüyor

Toroslar EDAŞ'ın Mersin'deki yatırımları sürüyor

6 saat önce

Toroslar EDAŞ, Mersin'de kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik dağıtımı kapsamında 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bakım, onarım çalışmaları ile yatırımlarına devam ettiği bildirildi.

Toroslar EDAŞ'ın Mersin'deki yatırımları sürüyor, System.String[]

Toroslar EDAŞ, Mersin'de kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik dağıtımı kapsamında 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bakım, onarım çalışmaları ile yatırımlarına devam ettiği bildirildi.


Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ, Mersin'de hizmet verdiği 9 bin 567 trafo ve 21 bin 67 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Daha aydınlık bir Mersin için Akdeniz, Erdemli, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus, Çamlıyayla, Gülnar, Aydıncık, Silifke, Anamur, Bozyazı ve Mut ilçelerinde 5 bin 241 armatürün bakımını gerçekleştiren ekipler, yine aynı ilçelerde 178 kilometrelik hattın bakımını yaptı. Kentte 15 pano ile 50 trafo da elden geçirilirken, 20 dağıtım merkezinin bakımı tamamlandı.


Mersin'de hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 164 kilometrelik yeni kablo döşeyen ekipler, kentte bin 993 yeni aydınlatma armatürünün montajını da gerçekleştirdi. Ayrıca yeni 240 elektrik panosu ve 84 trafo merkezi montajı da tamamlandı.


Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi. - MERSİN

Toroslar, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:42 Kaynak: İHA
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