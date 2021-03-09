Toroslar EDAŞ, kadın muhtarları ağırladı - Son Dakika

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) yetkilileri, Mersin'de görev yapan kadın mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında şirket yetkilileriyle buluşan kadın muhtarlara, bölge müdürlüğü görev sorumluluk alanlarıyla ilgili bilgiler verildi.
Bakım, onarım ve yatırım çalışmalarına ilişkilerin paylaşımların yapıldığı görüşmede, kadın muhtarların talepleri dinlendi.
Kaynak: AA
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