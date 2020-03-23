Toroslar EDAŞ planlı kesintileri erteledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toroslar EDAŞ planlı kesintileri erteledi - Son Dakika

Toroslar EDAŞ planlı kesintileri erteledi

6 saat önce

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ), faaliyet alanlarındaki 6 ilde planlı kesintilerini ertelediğini duyurdu.

Toroslar EDAŞ planlı kesintileri erteledi, System.String[]

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ), faaliyet alanlarındaki 6 ilde planlı kesintilerini ertelediğini duyurdu.


Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamada, yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, halkın sorumluluk alarak evde kaldığı bu günlerde, elektrik kesintisi yaşamaması, elektrik ve elektriğe bağlı hizmetlerinin mümkün olduğunca aksamaması gerektiği düşüncesinden hareketle, planlı kesintilerin ertelendiği bildirildi.


Açıklamada, "Acil durumlar ve yeni abone bağlantılarına yönelik kesintiler dışında, Toroslar EDAŞ bölgemizdeki Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerinde, planlı kesintilere ara verdiğimizi ancak bu süreçte ekiplerimizin tüm önleyici tedbirleri alarak, arızaların önlenmesi veya en kısa sürede giderilmesi için 7/24 sahada olduğunu bildiririz" denildi. - MERSİN

Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:26 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor Son Dakika: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi Yatsı ezanından sonra camilerden dua edildi
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı         
15:21
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
15:19
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti         
12:27
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum         
11:42
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı         
11:27
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir         
10:56
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu         
10:53
Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak         
10:48
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti         
10:21
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı         
10:08
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor         
10:03
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum         
10:00
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı         
09:49
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz         
09:47
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi 3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 01:02:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toroslar EDAŞ planlı kesintileri erteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]